Heger reaguje na Kollára: Predčasné voľby odmietame

Premiér Eduard Heger (OĽANO) odmieta predčasné voľby. Uviedol to v reakcii na vyjadrenie predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý pripustil predčasné voľby, ak by nezákonnosť pokračovala.

„Ani ja, ani hnutie OĽANO nie sme za predčasné voľby. Sme za plnenie programového vyhlásenia vlády, za pokračovanie boja proti korupcii a za zlepšovanie životných podmienok našich občanov,“ povedal Heger.

Kollár uplynulý utorok v súvislosti so zrušením obvinení pre exšéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského uviedol, že poukázalo na ich nezákonnosť. Pokiaľ by sa v nezákonnosti obvinení či v manipulácii svedkov malo pokračovať, hnutie Sme rodina sa na tom nechce zúčastňovať a začalo by s koaličnými partnermi rozhovory o predčasných voľbách.

Video: Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár k prepusteniu exšéfa SIS Pčolinského.