Žilinka prehovoril: Pčolinského prepustenie som nenariadil

Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta, že by mal zariadiť zrušenie obvinenia bývalému šéfovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému.

Skritizoval politikov, že ho z toho obviňujú. Zdôraznil, že sa nenechá nijakým spôsobom zastrašovať ani dotlačiť k rozhodnutiam politikmi, médiami ani nikým iným. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Podľa informácií z viacerých zdrojov, Generálna prokuratúra na tlačovku pozvala len vybrané médiá. Medzi nepozvanými sa ocitli napríklad denníky SME a Denník N či web Aktuality.

Žilinka tiež povedal, že rozhodnutia v medializovaných kauzách GP riadne odôvodnila a veľmi jasným spôsobom ich odkomunikovala verejnosti.

Päť párov očí

„Uviedli sme spôsob, ako sme rozhodli, ako aj základné dôvody," povedal Žilinka s tým, že uznesenia sú v anonymizovanej forme zverejnené aj na internetovej stránke generálnej prokuratúry. Zároveň zdôraznil, že v trestných veciach sa na prokuratúre rozhoduje takzvaným systémom „piatich párov očí", ktorý pozostáva z referenta, vedúceho oddelenia, riaditeľa odboru, námestníka generálneho prokurátora a generálneho prokurátora.

Paragraf 363, na základe ktorého boli zrušené obvinenia v medializovaných kauzách, je podľa Žilinku jediný nástroj nápravy, ktorý má generálny prokurátor k dispozícii. Využíva sa podľa neho v prípadoch, keď v trestných konaniach došlo k zásadným pochybeniam, ktoré nie je možné reparovať.

Mocenský zásah

Podľa Žilinku by išlo o „mocenský zásah“ do jeho kompetencií, ak by sa teraz rozhodli politici paragraf 363 zrušiť.

Generálna prokurátora zrušila vznesenie obvinenia aj voči podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému šéfovi kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Ľubomírovi Arpášovi a jeho manželke Dane Arpášovej. Využila pri tom paragraf 363 Trestného poriadku. Podľa neho „generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon".