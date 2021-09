Politológ: Podobný prípad ako s exšéfom SIS môže vláde zlomiť väz

Oslobodenie bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského nepovedie k rozpadu koalície, ak nebudú podobné akty pokračovať a nebudú sa ututlávať korupčné kauzy, ktoré by mohli byť spojené s vládnou koalíciou. Naopak, ak by sa opakovali podobné praktiky ako v minulom volebnom období, súčasná vláda môže skončiť. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak.