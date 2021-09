Kolíková je pripravená zúžiť Žilinkovi paragraf 363

Uviedla to dnes pre médiá v súvislosti s tým, že Generálna prokurátora SR (GP SR) zrušila obvinenia voči podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému šéfovi kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Ľubomírovi Arpášovi a jeho manželke Dane Arpášovej a tiež obe obvinenia voči exriaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému. Využila pri tom práve paragraf 363.

„Ja som bola pripravená v rámci tejto novely Trestného poriadku, ktorá už je dlhodobo avizovaná, dať práve túto právnu úpravu,“ povedala Kolíková. Úprava by bola koncipovaná tak, že by vymedzila tie rozhodnutia, na ktoré by sa ten negatívny pokyn nemal vzťahovať. „Ten paragraf 363 by sme tak zúžili, že by tam nebola možnosť preskúmavať otázku, či vznesením obvinenia alebo začatím trestného stíhania mal byť porušený zákon,“ pokračovala. Ministerka si myslí, že by bolo dobré, ak by k takémuto zúženiu paragrafu 363 Trestného poriadku došlo. Nedochádzalo by tak k pnutiu medzi jednotlivými inštitúciami, konkrétne medzi prokuratúrami.

Podľa Kolíkovej je veľmi osobité, že GP SR má túto možnosť voči špeciálnej prokuratúre. „Pri vyhodnocovaní dôkazov zo skutkovými podstatami niektorých trestných činov jednoducho môže dôjsť k odlišným názorom zložiek prokuratúry. Ja si myslím, že je nešťastné, že dochádza k situácii, keď generálna prokuratúra vyhodnocuje otázku vznesenia obvinenia alebo začatia trestného stíhania zo strany špeciálnej prokuratúry,“ skonštatovala Kolíková.

Kolíková nechcela v aktuálnych prípadoch zrušenia obvinení znevažovať generálnu prokuratúru. Myslí si však, že je nešťastné, že GP SR zrušila tieto rozhodnutia, a to aj v prípade kauzy Gorila. „Ja som tú vec videla a posúdila som, že podľa mňa tam je na mieste, aby trestné stíhanie bolo. Zjavne tu máme iný názor,“ dodala s tým, že vo veci nekomunikovala s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom.

Žilinka kritizuje snahu odobrať generálnemu prokurátorovi možnosť zrušiť obvinenie či stíhanie

Ak nebude mať generálny prokurátor možnosť zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, stane sa z neho štatista. Vyplýva to zo štvrtkového vyjadrenia generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku. Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala preskúmať zúženie tejto kompetencie.

Trestný poriadok v súčasnosti umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak bol takýmto rozhodnutím porušený zákon. Proti rozhodnutiu generálneho prokurátora pritom nie je prípustný opravný prostriedok. „Toto je jediný inštitút, ktorý má generálny prokurátor na to, aby dosiahol zjednanie nápravy tak, aby bol stav v súlade so zákonom,“ zdôraznil Žilinka.

V prípade, ak došlo k porušeniu zákona, generálny prokurátor podľa jeho slov musí mať právo rozhodnúť. „Dôvody, ktoré vedú k zrušeniu právoplatných rozhodnutí, sú niekedy tak fatálne, tak zásadné, že v ďalšom štádiu trestného konania ich nie je možné reparovať,“ doplnil.

Tvrdí, že pri rozhodovaní a posudzovaní návrhov na zrušenie právoplatných rozhodnutí participuje na Generálnej prokuratúre (GP) SR viacero osôb. „Je to moje rozhodnutie a nesiem zaň plnú zodpovednosť. Ale na GP SR máme zavedený systém kontroly piatich párov očí,“ spresnil s tým, že do procesu je okrem neho zapojený referent prokurátor, vedúci oddelenia, zástupca i riaditeľ trestného odboru a tiež námestník generálneho prokurátora.

Uviedol, že v roku 2020 bolo podaných 523 návrhov na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní. „Z týchto 523 vecí v 85 generálny prokurátor zrušil, či už meritórne rozhodnutie alebo rozhodnutie o vznesení obvinenia,“ doplnil s tým, že v roku 2019 vyhoveli 88 zo 457 návrhov.