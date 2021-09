Učiteľka z Hradišťa už raz útok medveďa zažila

Útok sa stal v okrese Poltár v stredu podvečer. Zasahovať museli leteckí záchranári. Tí vrtuľníkom transportovali dobitú a dohryzenú obeť do banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice.

„Pacientka bola prijatá na oddelení urgentného príjmu, podrobila sa chirurgickému zákroku. Je hospitalizovaná na klinike úrazovej chirurgie a jej stav je stabilizovaný,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.

Miestni nám potvrdili, že päťdesiatosemročná Erika, ktorá je telocvikárkou na jednej zo stredných škôl v Lučenci, sa vybrala s manželom na černice do ovocného sadu nad obcou. Kedysi patril družstvu. Aktuálne ho vlastní občianske združenie, ktoré ho prenajíma pestovateľom. Okrem jabloní a čerešní tam rastú aj černice. Práve tie si tam prišla nazbierať dvojica, ktorú o chvíľu nato čakal šok. Z krovia vybehla na Eriku medvedica, ktorá tam mala dve mláďatá.

„Jej muž bol v tom čase asi päťdesiat metrov od nej. Zrazu ju počul kričať, tak sa k nej rýchlo rozbehol. Pred očami sa mu naskytol hrôzostrašný pohľad – videl, ako šelma ručí, hryzie a driape jeho manželku. Rýchlo volal pomoc, no zabrániť útoku sa nedalo,“ povedal Pravde jeden z dedinčanov.

Vystrašení poľovníci

Napadnutá žena podľa miestneho z Hradišťa vedela, že utekať je zbytočné, preto si tvárou ľahla na zem a ruky si dala za hlavu. „To bolo asi veľké šťastie, snažila sa tak chrániť. Kričala ona aj jej manžel. Medvedica potom od nej odišla,“ podotkol Hradišťan s tým, že keby bola Erika v sade sama, ktovie, či by prežila. „Možno by si telefónom nevládala zavolať žiadnu záchranu,“ mieni.

Pripomenul, že podráždená šelma stihla vyšportovanú telocvikárku dotrhať. „Záchranári ju na mieste oživovali, bola na tom veľmi zle. Hlavu mala zozadu doškriabanú a dohryzenú. Takisto krk, ľavú ruku, plece a nohu,“ spomenul zranenia, ktoré jej zviera spôsobilo.

Miestni sú teraz vystrašení, boja sa chodiť von. Tvrdia, že učiteľka rada vyrážala na prechádzky do prírody, často aj sama. Už pred tromi mesiacmi vraj ledva unikla rozzúrenému samcovi.

„Vtedy sa vybrala do lesa aj so svojou dospelou dcérou. Obidve utekali ako odušu a z nebezpečenstva sa im podarilo vyviaznuť. Teraz to, žiaľ, malo katastrofálny koniec,“ krúti hlavou mladá mamička. „Svoje deti po tejto udalosti už ani nepúšťam von. V susednej obci Uhorské minule tiež zazreli jedného medveďa plávať v rybníku,“ poznamenala.

Zvýšený pohyb medveďov pozorujú v Hradišti už niekoľko rokov. Stopy po nich vídajú domáci na viacerých miestach. „Každú chvíľu nám niekto hovorí, že nejakého videl. Väčšinou len z diaľky, no stáva sa to pomerne často,“ vraví starostka Nataša Iskrová. Pred pár týždňami mali podľa nej podobný zážitok aj dvaja tamojší poľovníci.

„Medveď vyšiel z kríkov, postavil sa na zadné a roztvoril papuľu. Bolo veľké šťastie, že blízko mali zaparkované auto, takže sa im podarilo ujsť,“ povedala starostka. „Tiež z toho boli poriadne vystresovaní, a to sú poľovníci. Stalo sa im to doobeda a ešte neskoro popoludní sa z toho nevedeli spamätať,“ doplnila s tým, že šeliem je tam už naozaj veľa.

Útok sa bude rekonštruovať

Zdá sa, že problémy s medveďmi sa stupňujú, útoky na ľudí pribúdajú. V júni usmrtil mladý samec muža v Liptovskej Lúžnej. Nedávno napadla medvedica ďalšieho človeka v obci Dúbravy neďaleko Detvy. Najnovší prípad, keď si to „odniesla“ učiteľka z Hradišťa, zrejme nie je posledný.

Kristína Bocková zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) hovorí, že Zásahový tím pre medveďa hnedého okamžite po útoku v Hradišti kontaktoval Správu CHKO Cerová vrchovina, ktorá urobila obhliadku lokality. Potvrdila, že medveď sa v tejto oblasti vyskytuje dlhodobo.

Zásahový tím podľa Bockovej v tejto oblasti neregistruje žiadne hlásenie na výskyt problémových medveďov. „V najbližších dňoch členovia tímu absolvujú vypočutie zranenej a svedka udalosti, na základe čoho bude vykonaná rekonštrukcia tohto útoku,“ povedala.

Napriek diskusii o tom, či populácia tejto šelmy na Slovensku nie je príliš veľká, z hľadiska ekológie podľa nej o premnožení medveďa hnedého hovoriť nemôžeme. K takému niečomu vraj dochádza vtedy, keď veľkosť populácie presiahne dostupné zdroje a priestor. „Medvede dnes dostávajú aj zdroje nad rámec toho, čo im ponúka príroda. Sú to napríklad vnadiská, kukurica pestovaná v podhorských oblastiach či potrava získaná z nezabezpečených kontajnerov,“ vymenovala Bocková. „Pri zvýšenom množstve potravy nastáva populačný rast, no vyššia početnosť automaticky neznamená premnoženie druhu,“ tvrdí.

Akýkoľvek útok medveďa na človeka vraj vnímajú veľmi citlivo. „Podľa štatistických údajov je však zrejmé, že podobné útoky sa diali aj v minulosti. Napriek tomu, že do konca roka 2018 boli vydávané výnimky na odstrel,“ podotkla Bocková.

Generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska uviedol, že stratégiu v regulácii počtu medveďa meniť neplánujú. „Riešenie je v aktívnej selekcii problémových jedincov v kombinácii s ďalšími opatreniami v lokalitách výskytu. V súčasnosti robíme všetko pre to, aby sa podobné incidenty neopakovali. Situáciu budeme intenzívne monitorovať,“ dodal Karaska.