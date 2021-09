Dostanú sa na stretnutie s pápežom aj otestovaní a tí, čo prekonali covid?

To, či sa na stretnutí s pápežom Františkom budú môcť zúčastniť aj ľudia po prekonaní ochorenia COVID-19, respektíve otestovaní, nie je otázka na predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO), ale na Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ), respektíve na konzílium odborníkov. Uviedla hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková.

„Premiér Eduard Heger však predpokladá, že na všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké pravidlá,“ uviedla.

Ľuďom by malo byť umožnené stretnúť sa s pápežom Františkom v režime OTP (očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19) tak, ako je to možné v prípade ostatných podujatí. Myslí si to mimoparlamentná strana Hlas, ktorá vyzýva ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) a vládu na prehodnotenie podmienok septembrového stretnutia s pápežom, na ktoré môžu ísť len zaočkované osoby. Na zmenu pravidiel pre účastníkov podujatí s hlavou katolíckej cirkvi vyzýva aj poslanec parlamentu Richard Vašečka pôsobiaci v neparlamentnej Kresťanskej únii.

Podmienka štátu

Vašečka poukazuje na to, že na olympijskej kvalifikácii v ľadovom hokeji bolo v interiéri naraz približne 7500 divákov v režime OTP a obišlo sa to bez vážnejších epidemických dôsledkov. Spolu s poslankyňou Annou Záborskou sa preto obracajú na vládu a ÚVZ, aby zvážili súčasné nastavenie takzvaného COVID automatu a umožnili aj otestovaným a tým, ktorí prekonali COVID-19, zúčastniť sa na bohoslužbách za účasti pápeža.

Na programe počas septembrovej návštevy pápeža Františka a stretnutí s ním sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara potvrdil, že ide o podmienku zo strany štátu.

95 mimoriadnych vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pri príležitosti návštevy pápeža pripravila mimoriadne opatrenia, ktoré spočívajú v zavedení mimoriadnych vlakov a posilnení prímestskej i diaľkovej dopravy v okolí Prešova, Košíc a Šaštína. Od 14. do 15. septembra vypraví národný dopravca dovedna 95 spojov, ktoré budú posilou k pravidelným 335 vlakom jazdiacim podľa aktuálne platného grafikonu. Na jedno podujatie tak budú môcť prepraviť 15 000 až 18 000 cestujúcich.

Vo vlakoch bude platiť štandardné cestovné a aj bezplatná preprava. Predaj cestovných lístkov na všetkých 95 vlakov bude možný koncom budúceho týždňa.

Pápež počas septembrovej (12. – 15. 9.) návštevy Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína.