Dobrovoľníkov pre Šaštín už majú organizátori návštevy pápeža dostatok

„Dobrovoľníci budú usmerňovať ľudí v sektoroch priamo na mieste stretnutia so Svätým Otcom, kontrolovať QR kódy, ďalej budú usmerňovať ľudí na záchytných parkoviskách a smerovať ich do areálu, ale budú pomáhať aj iným zložkám pri vstupoch do areálu,“ priblížila ich hlavnú činnosť Monika Hricáková, koordinátorka dobrovoľníkov pre Šaštín. Ľudia, ktorí sa prihlásili dobrovoľne a nezištne pomáhať pri organizovaní návštevy pápeža, nastúpia na svoje miesta už 14. septembra. Sektory pre veriacich budú sprístupnené v tento deň od 22.00 hod. S najväčším náporom však rátajú v stredu 15. septembra, kedy hlava katolíckej cirkvi príde do pútnického mestečka Šaštín – Stráže.

„My sa intenzívne modlíme, aby počasie bolo dobré a veríme, že také aj bude,“ uviedol koordinátor prípravy pre Bratislavskú arcidiecézu Tibor Hajdu k dotazu, či sa pri svätej omši počíta aj s možnosťou nepriaznivého počasia. „V každom prípade odporúčame dobré topánky,“ doplnil hovorca KBS. Sedenie bude pripravené vo všetkých sektoroch, ktoré budú najbližšie k pódiu. „To sú sektory pre pozvaných hostí. Ďalšie sektory sú iba na státie s tým, že je možné si priniesť so sebou vlastný prostriedok na sedenie, ako skladaciu stoličku a podobne,“ informoval Hajdu.

Na omši v Šaštíne sa predpokladalo s návštevou 350 000 ľudí, zatiaľ je prihlásených približne 30 000, ktorí sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Od pondelka 6. septembra sa budú môcť registrovať aj ľudia, ktorí budú pred verejnými podujatiami v rámci návštevy pápeža otestovaní, alebo budú menej ako 180 dní po prekonaní COVID-19.

„Ak to bude ako pri prihlasovaní novinárov, ešte môžeme byť prekvapení. Prvé dva týždne bolo nahlásených 30 novinárov, pri uzávierke na konci augusta ich bolo nakoniec viac ako 600. Aj preto apelujeme, aby si to ľudia nenechávali na poslednú chvíľu. Samozrejme, nedá sa to porovnať s podmienkami bez pandémie a chápeme aj určité obavy, ktoré ľudia majú,“ uviedol Kramara

Príchod pápeža ohlásia zvony

V nedeľu 12. septembra 2021 o 15.30 hod sa na dvanásť minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali na modlitbu za pápeža Františka, ktorý v tom čase pricestuje na pastoračnú návštevu Slovenska. Na svojej internetovej stránke o tom informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).

Podľa TK KBS budú zvoniť vo všetkých diecézach a eparchiách Slovenska. Rozhodli o tom biskupi Slovenska. Na celoslovenskej úrovni zvonili zvony vo všetkých katolíckych kostoloch naposledy v Nedeľu Božieho milosrdenstva (2021). Ľudí pozvali na modlitbu za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Predtým zvony pripomenuli tridsať rokov od pádu komunizmu (2019).

Pápež František pricestuje na návštevu Slovenska v nedeľu 12. septembra. Navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín, kde svoju návštevu v stredu 15. septembra ukončí.