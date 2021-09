Klimatológ Faško v Ide o pravdu: Slovensko bude mať počasie ako vnútrozemie Chorvátska a Bulharska

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Pavla Faška v relácii Ide o pravdu.

Náhle oteplenie a potom zasa nečakané ochladenie. Také bolo tohtoročné leto. „Nebolo to štandardné, pretože striedanie počasia nebolo krátkodobé, ale chlad alebo teplo vydržali celé týždne,“ povedal v relácii Ide o Pravdu Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ).

Otáznik dáva nad babím letom, ktoré podľa neho nemá v posledných rokoch na Slovensku vhodné podmienky. „Je to otvorené, môže prísť v októbri alebo aj v novembri,“ dodal.

Klimatické zmeny, ktoré menia klímu a počasie na celom svete, neobchádzajú ani našu krajinu. Klimatológovia sa zhodujú v tom, že na Slovensku rastie priemerná ročná teplota vzduchu, a za poslednú dekádu je to nárast až o 0,8 °C.

„Je naivné si myslieť, že otepľovanie dokážeme zastaviť. My ho môžeme len spomaliť,“ upresnil Faško.

Zdvíha varovný prst nad rokom 2050, kedy sa môže u nás zvýšiť priemerná teplota o ďalšie 2 stupne Celzia. Podľa prepočtov by to v niektorých lokalitách prinieslo letné teploty až nad 40 °C, a horúce by boli aj noci.

Faško upozorňuje, že v takýchto podmienkach sa dá bez zdravotných rizík prežiť len ťažko. Nehovoriac o škodách v poľnohospodárstve a na majetku v prípade častých silných búrok a dažďov.

Klimatológ je presvedčený, že už teraz by sme sa mali pripravovať na zmeny, ktoré o niekoľko rokov posunú počasie na Slovensku do pásma chorvátskeho alebo bulharského vnútrozemia.

Najväčším rizikom bude sucho, ktoré podľa Faška už nebude mať len regionálny ale celoslovenský charakter. Jedným z riešení je podľa neho obnovenie systému závlah, ktorý bol vybudovaný ešte v období socializmu. „Inak nedokážeme pestovať tie plodiny, ktoré rastú na poliach dnes, a poľnohospodárstvo sa dostane do problémov,“ znie jasná predpoveď klimatológa.

V relácii Ide o pravdu nechýba ani téma tornád, ktoré prekvapili toto leto mnohých ľudí v Strednej Európe. „Na Slovensku sme čiastočne chránení pohoriami, ale rizikové sú niektoré kotliny, napríklad Popradská. Tornádo nevieme predpovedať, lebo v našich podmienkach príde veľmi rýchlo a rýchlo odíde,“ odpovedal Faško na otázku, prečo nedokáže SHMÚ včas varovať niektoré regióny.

Robia politici dosť pre záchranu klímy? Prečo Faško dáva v relácií za vzor prezidentku Zuzanu Čaputovú? Čo si myslí o tom, že najviac planétu znečisťuje „len“ 15 krajín? Bude Európe chýbať voda a potraviny? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s Pavlom Faškom, klimatológom zo SHMÚ.