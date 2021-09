Záborská: Štát musí prevziať zodpovednosť za potraty

Podporou naprieč koalíciou si zatiaľ nie je istá, no tvrdí, že „každé jedno dieťa, ktoré sa vďaka tomu narodí, bude úspech“. „Nechceli sme spraviť páčivý zákon, pri ktorom nebude žiadna debata,“ vysvetľuje Záborská.

Podľa jej vlastných slov sú podobné zákony, akými chce sprísňovať interrupcie napríklad poslanec Martin Čepček, „slepou uličkou“. Ten chcel ešte v máji a dokonca aj v júni zakázať interrupcie ženám, ktoré na to nemajú zdravotné dôvody alebo nie sú obeťami znásilnenia.

Záborská hovorí, že návrh zákona o pomoci tehotným ženám je o niečo jemnejšou verziou posledného návrhu z jesene minulého roka. Jej najväčšia oponentka a šéfka zdravotníckeho výboru Janka Bittó Cigániková (SaS) však tvrdí, že „v podstate ide o ten istý návrh zákona, len pridala zopár bonbónikov ako pozlátku“.

„Všímame si podstatu zákona. Tou je predĺženie lehoty, ktorú má žena na rozmyslenie zákroku. Teraz sú to dva dni, poslankyňa Záborská navrhuje predĺženie na tri dni,“ vyratúva Bittó Cigániková. Podľa nej cieľom zákona o pomoci tehotným je „skomplikovať dostupnosť interrupcií“. No s niektorými návrhmi súhlasí. „Naposledy som za núdzové bývanie či utajované tehotenstvo hlasovala,“ dodala.

Viac detí, viac peňazí

Podľa navrhovaného zákona by mali po celom Slovensku pribudnúť centrá orientujúce sa na pomoc tehotným ženám. Dokonca by mohli byť v každom okresnom meste.

Zákon by zaviedol aj možnosť poskytovať dotácie na zriadenie nových centier, ktoré poskytujú takéto poradenstvo, z prostriedkov Úradu vlády. „Vychádzali sme z toho, kto bol ochotný investovať peniaze,“ vysvetľuje Záborská. Hovorí, že v súčasnosti je pomoc a poradenstvo zvyčajne len na pleciach mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov. „Ale štát by mal prevziať zodpovednosť za stav potratovosti,“ dodala.

Záborská pritom vedie organizácie, ktoré ženám pomáhajú, a podľa návrhu zákona by mali dostávať viac financií, no za konflikt záujmov to nepovažuje. Sama je v predsedníctve organizácie Fórum života, má blízko aj k poradni Alexis a v organizácii Áno pre život pôsobí ako predsedníčka správnej rady.

„Niekto to robiť musí. Nerobím to preto, že z toho niečo mám, alebo preto, že mi to káže viera. Je to pre dobro druhých,“ podotkla s tým, že rozdelené dotácie by mali podliehať prísnej kontrole. Ich výška by sa mala pohybovať v miliónoch eur.

Návrh zákona sa sústreďuje najmä na finančnú pomoc pre viacpočetné rodiny a tehotné ženy. Napríklad pri štvrtom dieťati dostane rodina príspevok na dieťa v plnej výške. Záborská vyčíslila, že to štátny rozpočet zaťaží sumou 1,3 milióna eur. Dosiaľ sa vypláca príspevok pri narodení najviac tretieho dieťaťa. „Obyčajne štvrté dieťa je to, čo sa pritrafí. Ale rodičia už nemajú všetko potrebné pre dieťa, musia si to nakúpiť. A týchto detí nie až toľko,“ podotkla.

Rodina, ktorá má tri a viac detí, by si mohla uplatniť zníženie registračného poplatku na auto o 70 percent. Zníženie by sa však malo vzťahovať len na autá do určitej kubatúry.

Núdzové bývanie

Záborská chce v návrhu zákona zaviesť osobitný príspevok pri narodení zdravotne postihnutého dieťaťa. Bittó Cigániková však oponuje, že ide len o jednorazovú pomoc. „Týmto zákonom len chce presadiť, aby sa rodili deti, bez ohľadu na to, čo bude s nimi potom,“ podotkla.

„Tento dobrý úmysel, ktorým chce ženám rozkazovať, ako majú žiť, sa skončí tragédiami tak žien, ako aj nechcených detí,“ je presvedčená Bittó Cigániíková. Dodala, že v návrhu sú veci, ktoré sa javia ako pomoc, ale aj veci, ktoré komplikujú ženám život.

Podľa návrhu zákona by nielen tehotné ženy v krízovej situácii mali právo na núdzové bývanie. V krízových centrách by mohli bývať aj po pôrode, do troch rokov veku dieťaťa.

Problémom sú však nedostatočné kapacity centier. „Sociálna služba sa aktuálne poskytuje na čas určitý, teda na čas potrebný na vyriešenie akútneho stavu,“ vysvetlil Michal Feik, riaditeľ odboru komunikácie Bratislavského samosprávneho kraja. V Bratislavskom kraji je v zariadeniach núdzového bývania 75 miest a napríklad v Banskobystrickom kraji majú 15 miest.

„V zariadení núdzového bývania sa poskytujú služby len pre osoby ohrozené správaním iných fyzických osôb. V prípade, že osoba nespĺňa túto podmienku, nie je zariadenie núdzového bývania pre ňu určené,“ priblížila Lenka Štepáneková, hovorkyňa banskobystric­kej župy.

Župy pripomínajú, že tehotná žena môže využiť sociálne služby v útulku. „Treba rátať s tým, že vo väčšine útulkov sa poskytujú sociálnej služby ľuďom bez domova,“ varuje Lea Heilová, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kra­ja.

Mnohé ženy však podľa hovorkyne Žilinského kraja Lucie Lašovej prechádzajú viacerými zariadeniami a striedajú ich, pričom túto službu využívajú aj niekoľko rokov. „Najväčším problémom týchto žien je finančná situácia, problémy nájsť si prácu, a najmä si ju udržať, z toho vyplýva, že nie sú schopné nájsť si vhodné trvalé bývanie,“ podotkla Lašová.

Inak situáciu nevnímajú ani neziskové organizácie, ktoré pomáhajú týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. „Čo sa týka voľných miest, skôr máme obsadené, ale priebežne sa to mení, lebo sme zariadením krízovej intervencie, teda riešime krízu, nie dlhodobo situáciu na štyri roky. To by sme mnohým ženám s deťmi nemohli pomôcť,“ priblížila Mariana Kováčová z Centra Slniečko v Nitre.

Pripomína však, že klientmi a klientkami nemôžu byť iba tehotné ženy, muselo by im hroziť násilie alebo by museli byť obeťami domáceho násilia.

„Žiadnu inú sieť, ktorá by mohla zastrešiť pomoc tehotným ženám, ktoré sa ocitli v krízovej situácii, nepoznám, a aj tá, ktorá existuje vo forme útulkov, je podľa môjho názoru nedostatočná a v súčasnosti aj finančne poddimenzovaná,“ upozorňuje Kováčová.

Utajené tehotenstvo

Návrh zákona o pomoci tehotným ženám chce zaviesť aj tzv. inštitút utajeného tehotenstva. Vďaka nemu by tehotné ženy mali mať možnosť odísť v šiestom mesiaci tehotenstva na péenku.

To by malo podľa Záborskej pomôcť ženám utajiť tehotenstvo vo chvíli, keď už by bolo neskrývateľné. Nemyslí si však, že by tento krok zvýšil počet tehotenských PN. „Dnes už každú ženu, ktorá je v šiestom mesiaci a povie lekárovi, že sa necíti dobre, lekár vypíše,“ priblížila.

Z návrhu zákona o pomoci tehotným ženám núdzové bývanie pre tehotné ženy v krízovej situácii

osobitný príspevok pri narodení dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím

príspevok pri narodení dieťaťa v plnej výške aj pre 4. narodené dieťa

zníženie registračného poplatku na auto o 70 percent v prípade, že kupujúci je rodič 3 a viac detí

zavádza sa inštitút utajeného tehotenstva

premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva

predĺženie lehoty na rozmyslenie o umelom potrate na 72 hodín

výrazné rozšírenie informácií, ktoré tehotná žena dostane pri žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva

kontrola dodržiavania procesného postupu pri realizácii umelého potratu prejde z vyšších územných celkov na ministerstvo zdravotníctva

rezort zdravotníctva bude výročne zverejňovať správu o potratovosti na Slovensku s návrhom ďalších opatrení

zavádza sa právo na druhú lekársku poisťovňou hradenú správu v prípade ťažkého postihnutia nenarodeného dieťaťa

zavádza sa zákaz reklamy na potrebu resp. služby a tovary spojené s výkonom umelých potratov

zavádza sa zisťovanie väčšieho množstva informácií o ženách, ktoré sa rozhodli podstúpiť umelé ukončenie tehotenstva a ich situácii a dôvodoch s cieľom pomenovať a riešiť príčiny potratovosti v SR

Zavádza sa možnosť poskytovať dotácie právnickým osobám poskytujúcim poradenstvo a sprevádzanie ženám rozhodujúcim sa o umelom potrate z prostriedkov Úradu vlády

Čo sa dialo okolo interrupcií za posledných dvanásť mesiacov

Poslanec Martin Čepček (OĽaNO) vlani v auguste predložil v Národnej rade návrh zákona, ktorým upravuje interrupčný zákon. Nechcel, aby sa ženy pre potrat mohli rozhodnúť. Možnosť potratu ponechával, len ak by tehotenstvo vážne ohrozovalo zdravie a život ženy, ak bola žena znásilnená či pri diagnostikovaní ťažkého poškodenia zdravia nenarodeného dieťaťa.

V októbri 2020 sa poslankyni Anne Záborskej (OĽaNO-KÚ) nepodarilo získať dosť hlasov pre svoj návrh podobný tomu, ktorý predložila v utorok. Za návrh Záborskej hlasovalo 58 zo 117 prítomných poslancov a chýbal len jeden hlas. Záborská na sociálnej sieti uviedla, že o šesť mesiacov podá do parlamentu tento návrh opäť.

V januári 2021 poslanec Čepček po druhý raz predložil do parlamentu návrh zákona, ktorým chce zrušiť interrupcie na požiadanie ženy. Čepček dostal od klubu OĽaNO žltú kartu, pretože pravidelne predkladal návrhy zákonov na sprísnenie interrupcií.

V marci nadobudla platnosť vyhláška bývalého ministra zdravotníctva Marka Krajčího (OĽaNO), podľa ktorej už vek ženy nad 40 rokov nie je dôvodom na uhradenie interrupcie zdravotnou poisťovňou.

V máji 2021 Záborská spolu s ďalšími niekoľkými poslancami OĽaNO a Sme rodina žiadala, aby slovenský parlament prijal uznesenie k správe europarlamentu o situácii v oblasti sexuálneho zdravia, ktorej autorom je chorvátsky europoslanec Predrag Matič. Matič v nej okrem iného presadzoval výzvu členským štátom Európskej únie, aby umožnili ženám interrupcie či prístup k štátom hradenej antikoncepcii. Záborská chcela správu odmietnuť, no koalícia bod z rokovania parlamentu stiahla.

Ani po tretí raz sa nepodarilo Čepčekovi uspieť s návrhom zákona, v ktorom zakazuje vykonávať interrupcie ženám, ktoré na to nemajú zdravotné dôvody alebo nie sú obeťami znásilnenia. Následne ho vyhodili z poslaneckého klubu OĽaNO.