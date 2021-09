Na stretnutie s pápežom v Prešove je zaregistrovaných viac ako 25-tisíc ľudí

Na stretnutie so Svätým Otcom Františkom, ktorý do Prešova zavíta 14. septembra, je aktuálne zaregistrovaných viac ako 25-tisíc ľudí. Je to polovica kapacity areálu pri mestskej športovej hale na Ulici Jána Pavla II., kde bude pápež slúžiť liturgiu sv. Jána Zlatoústeho.