Odborník o Kovaříkovi: Snaží sa upokojiť rozbroje na politickej scéne

Napäté vzťahy v polícii vyvrcholili rozhodnutím jej šéfa Petra Kovaříka vzdať sa funkcie. Bývalý kriminalista Matej Snopko to hodnotí ako správny krok. Súčasnú situáciu v tejto inštitúcii by síce nenazval vojnou, no určite podľa neho vyvoláva nedôveru.

Policajný prezident oznámil svoj koniec vo funkcii v posledný augustový deň. Odísť chce k 15. septembru. Predchádzalo tomu obvinenie z marenia spravodlivosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktoré voči nemu vzniesla Krajská prokuratúra v Bratislave.

Podľa nej mal zastaviť akciu špeciálneho tímu Úradu inšpekčnej služby, počas ktorej mali byť zadržané tri podozrivé osoby, no dvom z nich sa podarilo ujsť.

Odvracia podozrenia

Snopko pre Pravdu povedal, že rozhodnutie Kovaříka chápe. „Ide o dlhodobo pôsobiaceho a uznávaného špecialistu na boj proti korupcii. Teda na jednanie, ktoré denne okráda nás všetkých,“ hovorí bývalý kriminalista.

„Z jeho odchodu usudzujem, že sa ním snaží upokojiť stále sa vyhrocujúcu situáciu v polícii, ktorú už aj médiá otvorene a dlhodobo označujú ako vojnu policajtov. Zvonku sa naozaj zdá, že jednotlivé pracoviská bojujú proti sebe a už pomaly nikto nikomu neverí,“ pokračoval odborník s tým, že nedá sa otvorene hovoriť o vojne, no každopádne tento stav vyvoláva nedôveru obyvateľstva.

„Pôsobí to tak, akoby si Alexander Veľký odťal pravú aj ľavú ruku. Neviem, aké iné prirovnanie by sa k tomu lepšie hodilo,“ poznamenal.

Akýkoľvek boj medzi policajtmi nemá víťaza a odnáša si ju vždy občan, tvrdí Snopko. Zároveň mieni, že Kovařík sa svojou demisiou zrejme snažil upokojiť rozbroje na politickej scéne. „Mnohí voliči sme totiž zdesení z toho, ako sa nami zvolení páni mastia. Nie opozícia s koalíciou, ale vládnuce partie medzi sebou,“ podotkol.

Kovařík podľa neho svojím odchodom od seba odvracia podozrenia, že môže, práve z titulu svojej funkcie, mariť trestné konanie.

„Keby som ja bol za takýchto okolností v jeho situácii, urobil by som to isté. Inak by ma mohli podozrievať, že sa práve zo svojej úradnej moci budem snažiť dosiahnuť zrušenie obvinenia,“ objasnil Snopko.

Pripúšťa však, že niektorí to môžu vnímať ako útek z boja, ktorý nie je čistý. „Berú to tak, že keď nič neurobil, nemal by sa dopredu vzdávať. Sú však aj názory, ktoré som už spomenul – že z titulu svojej funkcie by mohol ovplyvňovať vyšetrovanie. Tým, že sa stiahol, o možnosť takejto aktivity prichádza,“ vysvetlil.

Dôležité sú detaily

Teoreticky by sa mohlo stať, že by niekto prišiel s vážnym a odôvodneným podozrením o pripravovanom úteku policajného šéfa či ovplyvňovaní svedkov z jeho strany.

„To je krásny dôvod na väzbu. No a v súčasnosti sa s väzbami úradníkov či funkcionárov roztrhlo vrece. Takže na jeho mieste by som tiež, aj v rámci pudu sebazáchovy, odstúpil najmä vtedy, keď by som si povedal, že to môžem nechať na vyšetrovanie, lebo som čistý,“ ozrejmil Snopko.

Pripomenul, že médiami prešli informácie, podľa ktorých bol Kovařík dôrazne upozornený bezpečnostnou radou, aby sa zbytočne na zadržiavanie podozrivých nenasadzovali kukláči.

„Zdá sa mi teda logické, ak sa hneď nato dozvedel o zásahovej jednotke práve pôsobiacej v teréne, že sa ako šéf polície zaujímal o to, či sú ostrí chlapci nasadení odôvodnene a podľa zákona,“ vraví expolicajt.

Z rovnakého zdroja vie aj to, že kým sa Kovařík dozvedel ako to je, podržal zásah a nechal strážiť objekty, v ktorých sa mali podozriví nachádzať. To Snopkovi tiež pripadá logické, pretože z objektov strážených kukláčmi sa len málokomu podarí ujsť.

„V kriminalistike platí, že diabol sa skrýva v detailoch,“ hovorí odborník. „Preto si myslím, že správne a profesionálne vyšetrovanie bude založené na dôslednom porovnaní faktov vo výpovediach,“ podčiarkol.

Tak sa vraj jasne ukáže, či niekto zavádza, alebo nie. Rovnako sa vyšetrí všetko, čo svedčí o vine či nevine. Dôležité je porovnávanie detailov, preskúmanie listinných materiálov, záznamov telefonátov, dôkazy z miesta činu, svedecké výpovede a dôkladná analýza toho všetkého. Preto by vraj dopredu nikoho nehodnotil – policajného prezidenta, ani prokuratúru.