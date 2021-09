Súd s Trnkom: Očakáva sa Jaromír Čižnár

V utorok pokračuje hlavné pojednávanie s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom v kauze Gorila. Predvolaný je bývalý generálny prokurátor Jaroslav Čižnár a ďalší svedok. Prehrávať by sa mali aj obrazové a zvukové záznamy.

Trnka je obžalovaný zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súvislosti s utajovaním nahrávky Gorila, ktorú mal medzi rokmi 2007 a 2014 uchovávať pre dnes už právoplatne odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera.

Prokuratúra Trnku viní z toho, že ako verejný činiteľ si nesplnil povinnosť a po prevzatí zvukovej nahrávky SIS, z ktorej vyplývalo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov, ju neodovzdal polícii, ale ju ukrýval s cieľom získať pre seba a Kočnera majetkový prospech.

Niekoľkoročné skladovanie „hlasu Gorily“ odhalil 70-minútový zvukový záznam spoločného rozhovoru medzi Trnkom a Kočnerom, ktorý bol zverejnený 14. októbra 2019. Tento záznam, rovnako ako nahrávka samotnej Gorily, sa našiel medzi vecami zaistenými Kočnerovi pri domových prehliadkach.

Podnikateľ na ňom Trnkovi vyčíta, že bol s nahrávkou Gorily vydierať jedného z jej aktérov – spolumajiteľa finančnej skupiny Penty Jaroslava Haščáka. Na vydieraní sa mali podľa zaznamenaného rozhovoru podieľať aj starostom obce Dolný Bar Oskár Bereczk a právnik Lórant Kósa

Keďže Trnka v prvý pojednávací deň odmietol na súde vypovedať, v pondelok sa čítali zápisnice z výsluchu svedkov.

Oskár Bereczk vypovedal a poprel, že by vôbec vedel o nahrávke Gorily. Odmietol tiež, že by jeho syn uložil u notára v Maďarsku do úschovy USB kľúč so zvukovou nahrávkou Gorily.

Jeho syn Tibor uloženie kľúča u notára na pár mesiacov potvrdil. Čo však na ňom bolo nahraté, vraj nikdy nevedel.

Nahrávka sa našla v telefóne už právoplatne odsúdeného Mariana Kočnera. Vyšetrovateľom ju odovzdal bývalý novinár a šéf kontrarozviedky SIS Peter Tóth.

Ďalší svedok, advokát Loránt Kósa rovnako poprel, že by niekedy s niekým riešil zvukovú nahrávku SIS s krycím názvom Gorila.

Svedok Peter Tóth vypovedal v súlade so svojimi predošlými svedectvami a popísal, ako mu Kočner vlastníctvo dvoch kópií Gorily potvrdil, pričom zvukový záznam mu Kočner aj prehrával. Kočner mu mal tiež priznať, že mu nahrávku uchováva Trnka.

„Mal rozsiahle kontakty medzi príslušníkmi SIS, takže ma neprekvapuje, že Marian Kočner nahrávku Gorily získal,“ vypovedal Tóth.

Trnka ale tvrdí, že Tóth mohol USB kľúč do Kočnerovho domu doniesť, nie odniesť ako tvrdí. Podľa Trnku je tak na zvážení, či Kočner vôbec nahrávkou disponoval.

Čítala sa výpoveď expremiéra Roberta Fica. Jeho výpoveď ale nepriniesla do prípadu viac svetla, keďže len popísal, koho zo svedkov pozná a že o nahrávke Gorily vedomosť nemal.

Jaroslav Haščák, ktorý bol minulý týždeň zbavený obvinenia za kupčenie s Gorilou, rovnako odmietol nejakú účasť na skutku či vedomosť o nahrávke.

„Trnka mi nikdy neponúkal údajnú nahrávku ani mi ju neprehrával ani ma s ňou nevydieral,“ vypovedal Haščák.

V pondelok 6. septembra sa na Okresnom súde Bratislava I začal súdny proces s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom.

Ten je obžalovaný pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súvislosti s utajovaním nahrávky Gorila, ku ktorej mal mať prístup v rokoch 2007 až 2014. Pojednávanie je v tomto prípade vytýčené aj na 7.,13. a 14. septembra.

Dobroslav Trnka pôsobil vo funkcii generálneho prokurátora v rokoch 2004 až 2011.