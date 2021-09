Gröhling si myslí, že niektoré školy budú posúvať začiatok akademického roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) si myslí, že niektoré vysoké školy (VŠ) budú posúvať začiatok akademického roka 2021/2022. Uviedol to v rozhovore pre TASR s tým, že si budú rovnako samostatne nastavovať aj podmienky v rámci internátov.

COVID automat pre VŠ sa podľa šéfa rezortu školstva nastavoval s ohľadom na to, aby sa čo najdlhšie realizovalo prezenčné vyučovanie. „V rámci hybridného vyučovania, ktoré sa aj prezentuje zo strany vysokých škôl, je to nastavené tak, že pri určitých fázach – tých vyšších – nebude môcť byť 1000 ľudí na prednáške prezenčným spôsobom, ale prednáška bude prebiehať dištančným spôsobom,“ poznamenal minister školstva. Ako dodal, čo sa týka seminárov alebo cvičení, bude to nastavené tak, aby sa mohli konať prezenčne.

Gröhling uviedol, že dlhodobo v rámci kampane Za otvorené školy podporovali očkovanie. „Ponúkali sme aj výjazdové tímy, kde sme vycestovali napríklad do Nitry, a tam sa mohli zaočkovať pedagógovia, vysokoškoláci alebo zahraniční študenti,“ povedal minister školstva s tým, aby sa takýmto spôsobom zvýšil pomer zaočkovanosti a bezpečná výučba na VŠ. Dodal, že v rámci všetkých fáz na zdravotníckych vysokých školách tak ako v predchádzajúcom období sa môže realizovať prezenčná výučba.

Organizácia a prevádzka VŠ bude v réžii samotných škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR však odporúča, aby štúdium prezenčnou formou bolo umožnené tam, kde to epidemiologická situácia dovoľuje. V prípade, že sa niektorý okres dostane do inej farby podľa COVID automatu, situácia sa prehodnotí.