Na Slovensku sa bude očkovať treťou dávkou vakcíny proti covidu

Možnosť tretej dávky očkovania proti covidu bude k dispozícii aj pre občanov SR, o detailoch bude v najbližších dňoch informovať minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Vyhlásil to premiér Eduard Heger po rokovaní s českým premiérom Andrejom Babišom a rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom na Štátnom zámku Lednice v Českej republike.

Heger vyhlásil, že Slovensko pôjde rovnakou cestou ako Česko a Rakúsko, ktoré umožnia občanom očkovanie treťou dávkou. „Minister zdravotníctva bude v najbližších dňoch informovať o presnom nastavení tohto očkovania. Takže áno, bude aj pre občanov SR k dispozícii tretia dávka,“ potvrdil na spoločnom brífingu s Kurzom a Babišom.

Lengvarský ešte predtým informoval, že v utorok na stretnutí šéfov rezortov zdravotníctva SR a ČR si partneri vymenili informácie okolo prípadného podávania tretej dávky vakcíny.

Lengvarský priblížil, že Slovensko onedlho umožní vakcináciu podpornou dávkou pre rizikové skupiny obyvateľstva vrátane domovov pre seniorov.

Kurz i Babiš sa zhodli na tom, že pri podávaní tretej dávky nepotrebujú čakať na stanovisko Európskej liekovej agentúry, keďže majú vlastné štúdie. Český premiér priblížil, že všetci, ktorí sa dali v krajine zaočkovať, dostanú za osem mesiacov od očkovania SMS správu, ktorá ich vyzve k preočkovaniu jednou dávkou. „Mala by to byť rovnaká vakcína,“ informoval s tým, že SMS správy by mali začať ľuďom chodiť od 10. septembra.

Hranice sa zatvárať nebudú

Premiéri sa na stretnutí Slavkovského formátu na Štátnom zámku Lednice zhodli, že hranice sa už určite zatvárať nebudú ako v marci 2020. Riešením je čo najvyššia zaočkovanosť obyvateľstva proti covidu.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz pripomenul, že s vírusom sa musíme naučiť žiť a zbraňou proti nemu je očkovanie. Český premiér Andrej Babiš uistil, že nebude ani žiaden lockdown.

Kurz jasne odmietol myšlienku zatvárania hraníc. „Vedie to k výrazným ekonomickým škodám,“ vyhlásil na spoločnom brífingu premiérov a pripomenul problémy pre exportnú ekonomiku aj cestovný ruch.

„Budeme sa musieť s vírusom naučiť žiť, vírus nezmizne,“ pripomenul Kurz. Ak si niekto myslí, že treba iné opatrenia, ako je očkovanie, čiže zatvárať školy alebo hranice, tak tieto opatrenia by sa museli zavádzať aj o rok či tri roky, dodal Kurz.

„Zatváranie hraníc už neprichádza do úvahy,“ doplnil Heger s tým, že očkovanie je silnou zbraňou, hoci Slovensko má najnižšiu zaočkovanosť spomedzi týchto troch krajín. Prepad ekonomiky počas pandémie bol podľa premiérov tak výrazný, že sa to nemôže zopakovať.

„Spoločne hovoríme, že riešením je presvedčiť ľudí, aby sa ešte zaočkovali,“ povedal Babiš. Premiéri opätovne vyzvali ľudí k vakcinácii. „Jedinou účinnou zbraňou proti šíreniu koronavírusu zostáva očkovanie,“ zhodli sa partneri.

Kurz sa zároveň na brífingu poďakoval Babišovi za ekonomickú spoluprácu v posledných rokoch. „Česká republika je náš najdôležitejší obchodný partner v tomto regióne,“ pripomenul.

Rokovanie premiérov sa uskutočnilo v rámci stretnutia Slavkovského formátu. Vznikol v roku 2015, jeho cieľom je prehlbovať vzájomnú regionálnu spoluprácu troch susediacich krajín – Slovenska, Česka a Rakúska.