V škole bez rúška? Namiesto detí dostanú pokutu rodičia

Ministerstvo školstva uviedlo, že rodičom, ktorí žalovali školy, súdy zatiaľ nevyhoveli v žiadnom konaní. Rezort však neeviduje počty škôl, ktoré riešili tento problém.

„Nosenie rúška zabraňuje šíreniu vírusu, pretože priamo zachytáva prúd kvapôčok z dýchacích ciest, ktoré sa tak nedostanú do okolia a nenakazia iných ľudí. Ochorenie COVID-19 môže mať aj bezpríznakový priebeh, ale nakazený človek môže byť infekčný pre svoje okolie,“ pripomenul Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva. Nosenie rúšok v školách úrad upravuje vo vyhláške a podľa Eliáša je dôležité aj preto, lebo očkovať sa v súčasnosti môžu deti až od 12 rokov. Povinnosť kontroluje 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Za chýbajúce rúško aj tisícka

Nenosenie rúška sa považuje za priestupok, pri ktorom môže úrad človeku, pri dieťati jeho zákonnému zástupcovi, vymerať pokutu až 1 659 eur. „Pri stanovovaní výšky sankcie sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky priestupku,“ tvrdí Eliáš. Dodal, že priestupok môže v blokovom konaní riešiť aj polícia, ktorá môže vybrať maximálne 1 000 eur. Úrad verejného zdravotníctva tiež pripomína, že tvárový štít sa nepovažuje za vhodné prekrytie horných dýchacích ciest.

Ak si žiak rúško na vyučovaní odmieta nasadiť, podľa ministerstva školstva môže riaditeľ kontaktovať rodiča, aby dieťa zo školy vyzdvihol. Kým rodič príde, má riaditeľ právo dieťa umiestniť do osobitnej miestnosti, aby nebolo v kontakte so spolužiakmi. „Ak rodičia argumentujú dodržiavaním základných ľudských práv, napríklad práva na vzdelanie, údajnou diskrimináciou a segregáciou, je vhodné im pripomenúť, že nemožno uprednostniť právo jednotlivca pred právom ostatných žiakov ani zamestnancov školy mať zabezpečenú ochranu pred nákazlivou chorobou,“ radí riaditeľom škôl ministerstvo. Pripomína, že vyhlášky sú všeobecne záväzné a v prípade, že by sa rodič napríklad vyhrážal riaditeľovi školy, ten má právo podať podnet na prokuratúru.

Treba ho ukazovať pozítívne

Podľa Úradu verejného zdravotníctva by mal byť rodič pre dieťa vzorom v tom, že bude dodržiavať platné opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok a medzi cudzími ľuďmi si rúško vždy nasadí. „Spolu si v pokojnej a hravej atmosfére vyskúšajte, ako si správne nasadiť a sňať rúško a vysvetlite dieťaťu, ako funguje,“ odporúčajú hygienici rodičom. Podotkli, že malé deti si na rúško môžu ťažšie privykať, preto by im rodičia mali dovoliť, aby si vybrali farbu alebo vzor rúška. „Snažte sa ho tiež ukazovať aj v inom kontexte – napríklad ukážte, že rúška nosia aj lekári či chirurgovia, ktorí sa starajú o zdravie ľudí,“ radia ďalej. Dieťa podľa nich treba chváliť, ak nosí rúško správne. K správnemu noseniu patrí tiež to, že dieťa si nebude skladať rúško z tváre medzi kamarátmi, v hromadnej doprave a ani v aute, ak cestuje s osobami mimo domácnosti.

Riaditeľ môže umožniť chodiť do školy žiakovi bez rúška, ak sa naňho vzťahuje niektorá výnimka podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Teda ak ide o dieťa do šesť rokov, osobu so závažnou poruchou autistického spektra, osobu so stredným a s ťažkým mentálnym alebo so sluchovým postihnutím. Povinnosť sa nevzťahuje ani na učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov s poruchami autistického spektra, s mentálnym alebo so sluchovým postihnutím. Vyhláška hlavného hygienika umožňuje, aby boli bez rúška aj deti na telesnej výchove, či už v exteriéri, alebo v interiéri.