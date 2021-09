Kolíková odchádza k Sulíkovi, Remišovej sa rozpadol klub

Šesť poslancov parlamentu zo strany Za ľudí okolo Márie Kolíkovej končí v strane i poslaneckom klube. Odchádzajú do klubu Sas. Klub Za ľudí sa po ich odchode rozpadne, keďže v ňom nebude dostatok poslancov na jeho ďalšie fungovanie.

Po odchode poslancov zo Za ľudí ostanú v parlamente štyria poslanci tejto strany. Na fungovanie poslaneckého klubu je podľa rokovacieho poriadku NR SR potrebných aspoň osem členov. Ak ich počet počas volebného obdobia klesne pod túto hranicu, klub zaniká.

Kolíková povedala, že sa stretla aj so zakladateľom strany Andrejom Kiskom. Vývoj v strane Za ľudí nemal byť pre neho prekvapením.

Predseda SaS Richard Sulík prizvukoval, že podmienkou pokračovania koalície je, aby Mária Kolíková zostala ministerkou spravodlivosti.

Zároveň uviedol, že po príchode šiestich poslancov bude mať poslanecký klub SaS 19 poslancov a stane sa tak druhou najsilnejšou koaličnou stranou a podľa nepísaného pravidla by mala mať nárok na post predsedu parlamentu, ale nárokovať si SaS naň podľa Sulíka nebude výmenou za zotrvanie Kolíkovej na poste šéfky rezortu.

SaS by podľa Sulíka mohla ale obsadiť voľné miesto podpredsedu parlamentu. Kandidovať by mal podľa šéfa SaS Tomáš Lehotský, ktorého kandidatúru už raz Veronika Remišová stiahla.

Ako budú hlasovať?

Podľa memoranda poslancov by mali všetci hlasovať jednotne. Ak by mal niektorý z poslancov problém, musí informovať šéfku klubu Zemanovú a v klube vysvetliť svoj postoj. Ak by podľa Sulíka ani tak nedošlo k dohode, každý poslanec má právo hlasovať podľa svojho svedomia.

Sulík tiež uviedol, že aj po odchode Kolíkovej frakcie bude SaS podporovať zotrvanie Remišovej na poste ministerky investícií. „Podporíme, aby Veronika Remišová zostala ministerkou investícií,“ vyhlásil Sulík.

Poslankyňa Vladimíra Marcinková už skôr oznámila, že „boj vzdáva“.

„Po niekoľkých mesiacoch úsilia o záchranu strany Za ľudí a ďalšieho jej vývoja, tento boj vzdávam. Stranu uniesli ľudia, ktorých hodnoty sa od tých, na ktorých sme stranu zakladali, veľmi líšia,“ napísala Marcinková na sociálnej sieti.

Vystupuje zo strany a z jej orgánom. „S Andrejom Kiskom a ďalšími troma priateľmi som ju zakladala. Vložila do nej svoje politické ideály, mladícke úspory, a aj fyzické sily, keď som s dcérkou pod srdcom, strávila osem týždňov v dodávke na cestách po Slovensku, aby som druhých presvedčila o svojich snahách. S nadšením som spoznávala ľudí, ktorí sa k nám pridávali. Veronika Remišová patrila medzi nich. Dnes sa mi s jej menom spája asi najužitočnejšia lekcia, akú som zatiaľ v politike dostala – nedávať záruky za druhých, iba sám za seba,“ pokračuje Marcinková.

Hovorí, že prežíva veľké osobné sklamanie, ale z jej slov, že to jej „snahu odstraňovať krivdy na ľudských právach a zlepšovať postavenie slovenských rodín nijako neovplyvní“. „Všetky ďalšie kroky budú v súlade s tým, čo považujem za zodpovedné a správne. Neoslabiť koalíciu a podporovať uzdravenie spravodlivosti na Slovensku vo všetkých sférach,“ dodala.