Remišová: Na presadzovanie hodnôt strany netreba poslanecký klub, je to formalita

Dodala, že technické záležitosti v súvislosti s klubom bude riešiť neskôr s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina). Po odchode členov frakcie Za ľudí ostali v klube strany štyria poslanci, čo podľa rokovacieho poriadku parlamentu nestačí na fungovanie klubu.

„Pokiaľ neprestúpia, budú fungovať v parlamente samostatne a budú presadzovať princípy strany a vlády. Na presadzovanie priorít stany nepotrebujú formálnu štruktúru,“ povedala Remišová o tom, ako budú fungovať štyria poslanci Za ľudí a či neprestúpia do klubu inej strany.

Dodala, že budú podporovať vládnu koalíciu. Na tlačovej konferencii s Remišovou stáli aj poslankyne strany Alexandra Pivková a Miriam Šuteková. Ďalší dvaja poslanci Juraj Šeliga a Jana Žitňanská na nej neboli, no podľa Remišovej ostávajú členmi strany.

Video: Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová k situácii v strane Za ľudí.

„Každý, kto neodišiel s frakciou, bude presadzovať hodnoty, s ktorými kandidoval do NR SR,“ povedala. Odmietla tiež, že by mala prísľub od hnutia OĽaNO o tom, že by poslanci OĽaNO vstúpili do klubu Za ľudí, a tak ho pomohli zachovať.

Remišová zdôraznila, že strana nemôže byť sprivatizovaná úzkou skupinkou ľudí. Zopakovala, že odchod členov frakcie je zradou. Ich cieľom bolo podľa nej odísť zo stany, poškodiť ju a zároveň si uchovať funkcie. Dodala, že k dnešnému dňu odchádza zo strany 11 členov. „Uľaví sa všetkým, uľaví sa aj členom, aj vám novinárom,“ dodala.

V súvislosti s prípadným novým prerozdeleným postov vo vláde a otváraním koaličnej zmluvy povedala, že iniciovať koaličnú radu k tejto téme nebude. Koaličným partnerom plánuje dať návrhy, no nechcela ich konkretizovať.

Líder OĽaNO a vicepremiér Igor Matovič v stredu povedal, že Remišová z OĽaNO nikdy reálne nevystúpila, ale zablúdila a možno sa niekedy vráti. „Nie som známa tým, že by som zablúdila. Mám cieľ, za tým cieľom idem. Máme v strane svoj program, svoje hodnoty,“ reagovala Remišová na Matovičove slová.

Remišová tiež kritizovala zakladateľa strany a exprezidenta Andreja Kisku za jeho vyjadrenia. Vyhlásil, že odchodu členov rozumie a očakával ich, Remišovú kritizoval za to, že nebol mimoriadny snem. „Pri kríze v strane som mu ponúkala, aby sa vrátil, viedol stranu, odmietol. Teraz považujem za nekorektné, aby komentoval veci, ktorým sa nechce venovať,“ skonštatovala Remišová.

Šiesti poslanci Národnej rady zo Za ľudí, ministerka Mária Kolíková a dvaja bývalí štátni tajomníci v stredu oznámili, že odchádzajú zo Za ľudí. Poslanci sa pridajú ku klubu SaS.

Predseda SaS Richard Sulík na tlačovej konferencii deklaroval záujem udržať vládnu koalíciu aj to, že si SaS nechce nárokovať ďalšie posty v rámci koalície. Jedinou požiadavkou strany má byť zotrvanie Kolíkovej vo funkcii ministerky spravodlivosti.