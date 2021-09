Opozícia sa dnes opäť pokúsi odvolať ministra Mikulca

Schôdzu inicioval opozičný Smer a nezaradení poslanci parlamentu. Plénum nebolo k tomuto bodu dvakrát uznášaniaschopné 30. a 31. augusta. Schôdzu o odvolaní Mikulca žiadal Smer aj v júli. Zákonodarný zbor však ani vtedy nebol uznášaniaschopný a aj táto schôdza sa tak odložila na september.

Koaličné strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí využili koncom augusta parlamentnú obštrukciu. Prezentovala sa len štvrtá koaličná strana Sme rodina, ktorá chcela o odvolaní Mikulca rokovať, keďže k ministrovi vnútra má dlhodobo výhrady.

„Nemôžeme čakať do septembra, kým sa uráči vládnej koalícii rokovať o Mikulcovi,“ tvrdí predseda Smeru-SD Robert Fico. Podľa neho je minister Mikulec podozrivý z korupcie, zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a „je otcom myšlienky“ prerušiť zásah policajnej inšpekcie proti trom zločinom. „Je to on, kto kontroluje a riadi tú skupinu policajtov, o ktorých hovorí správa SIS, že sa manipulujú trestné konania,“ vyjadril sa šéf Smeru-SD na adresu Mikulca.

Minister vnútra 30. augusta vyhlásil, že sa nebojí návrhu na svoje odvolanie z funkcie, lebo si už zvykol, že agendou predsedu Smeru Roberta Fica je odvolávanie len na základe nepodložených faktov a konšpirácií.