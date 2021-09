Koziak: Skôr odíde Remišová z koalície, než Kolíková z rezortu spravodlivosti

Kolíková sa definitívne rozišla so stranou Za ľudí a vzala so sebou aj šiestich poslancov. Prežije to strana exprezidenta Kisku?

S najväčšou pravdepodobnosťou nie. Za ľudí sa zrejme priradí k ďalším politickým stranám, ktoré vznikli okolo otca zakladateľa. Ten koniec bude vyzerať zjavne tak, že ak bude vôbec kandidovať v nadchádzajúcich voľbách, určite nebude mať šancu zostať relevantným politickým subjektom, ktorý by sa dostal do parlamentu. Prispeli k tomu jednak odchody dôležitých politických osobností a teraz aj skupiny šiestich poslancov na čele s Kolíkovou, ako aj spôsob politiky Veroniky Remišovej. S najväčšiu pravdepodobnosťou sa táto politická strana pomaly vytratí z našej poliltickej scény a ostane históriou.

Vstup Kolíkovej frakcie do SaS neprekvapil. Pomohla si v strane SaS?

Myslím si, že to môže byť pre SaS výhodné. Myslí si to určite Richard Sulík, ktorý Kolíkovú a šesticu poslancov na tej tlačovej konferencii vyslovene privítal. Kolíková je výraznou politickou osobnosťou. Nemožno uprieť, že za poslednú dobu politicky vyrástla. Volič ju dokáže identifikovať nielen ako výraznú politickú osobnosť, ale aj ako človeka, ktorý je odborne zdatný a preukázal schopnosť riadiť svoj rezort. Hypoteticky, ak sa pred parlamentnými voľbami rozhodne kandidovať za SaS, bude horúcim kandidátom na ministerku spravodlivosti. Myslím, že môže byť pre SaS posilou aj z toho dôvodu, že medzi vrcholnými predstaviteľmi Sulíkovej SaS nevidím človeka, ktorý by sa tak výrazne profiloval na oblasť spravodlivosti ako Kolíková. Môže byť teda pre túto stranu prínosom aj po odbornej stránke. Myslím, že jej politický osud bude aj naďalej spätý s touto stranou.

Remišová dlhé týždne odmietala v strachu o funkciu zvolať mimoriadny snem. Teraz hovorí o zrade hodnôt, členov a voličov. Je to namieste?

Táto reakcia je príliš silná a príliš príkra. O zrade voličov môžu byť presvedčení aj tí ľudia, ktorí Remišovú vinia z poklesu preferencií a nárastu vnútrostranníckeho pnutia. Politika je o politickom zápase o moc. Nikomu nemožno zazlievať politické ambície. Tak, ako ich mala Remišová, tak ich môže mať aj Kolíková. Nazývať to zradou je niečo, čo hraničí s nepochopením politickej reality.

Sulík hovorí, že napriek posilneniu svojho poslaneckého klubu nežiada nič navyše. Zásadná podmienka však je, aby Kolíková zostala ministerkou spravodlivosti. Ak Matovič hovorí, že koaličná zmluva štyroch strán je naďalej platná a ak ju niekto vypovie, môže to viesť k pádu ďalšej vlády, aké ťažké bude dosiahnuť dohodu na novom usporiadaní koalície?

Ťažko povedať, keďže zatiaľ máme k názorom na túto situáciu len prvé stanoviská. Je to zatiaľ málo. Treba však vychádzať z mocenských pozícií a tých prvých deklarovaných názorov politikov. V tomto prípade Sulík pri privítaní Kolíkovej a jej šiestich odídencov jednoznačne a silno deklaroval, že trvá na zotrvaní Kolíkovej na jej ministerskom poste. SaS sa stala druhou najsilnejšou koaličnou stranou v parlamente a ak to Sulík takto razantne deklaroval, má veľkú šancu to presadiť. Prípadný nesúhlas koaličných partnerov by mohol viesť k rozpadu koalície, pretože bez Sulíka koalícia nemá parlamentnú väčšinu. Myslím si, že vzhľadom na to Kolíková zostane ministerkou aj naďalej.

Akú vyjednávaciu pozíciu má Remišová ako líderka koaličnej strany?

Veľmi zlú. Každá vyjednávacia pozícia sa odvíja od mocenského postavenia v rámci koalície a toto postavenie je dané počtom poslancov, ktorý dokáže strana garantovať. Nie je to len mandát od voličov z parlamentných volieb, ale aj počet poslancov. Strana Za ľudí ostala so štyrmi poslancami, a aj tento počet je otázny. To je jednoducho málo. Je preto otázka, ako sa táto koalícia vysporiada s tým, že Za ľudí majú štyroch poslancov a mal by im zaniknúť aj poslanecký klub. Som zvedavý, ako sa s tým koalícia vysporiada. Pokiaľ platí koaličná zmluva, tak Remišová aj Kolíková zostanú ministerkami.

Matovič povedal, že Remišová v podstate z OĽaNO nikdy neodišla. Očakávate, že Remišová sa vráti do OĽaNO v nejakom podobnom postavení ako strany a hnutia Zmena zdola, Nova a Kresťanská únia?

Mám veľmi vážne pochybnosti, či tento výrok Igora Matoviča treba brať vážne a či to nebolo len prejavom irónie nad politickým osudom Remišovej. Lebo aj to sa v prípade Igora Matoviča dá očakávať. Myslím si to preto, že Remišová odišla z OĽaNO kvôli nie dobre pripravenému programu a najmä kvôli spôsobu politiky Igora Matoviča. Od jej odchodu z OĽaNO sa vôbec nič nezmenilo. Ak by Remišová vstúpila do OĽaNO, v podstate by poprela sama seba. Remišová je navyše stále predsedníčkou Za ľudí a tu platí to povestné, že kapitán opúšťa potápajúcu sa loď ako posledný. Neviem si predstaviť, že by úradujúci predseda strany zložil funkciu a odišiel do inej strany. To by bola absurdná situácia.

Vstup celej politickej strany alebo jej zbytkov do inej strany sa dá pripustiť. Nezdá sa mi to však práve kvôli tomu, že z OĽaNO vystúpila kvôli štýlu politiky Matoviča. OĽaNO nie je ani štandardnou politickou stranou. Neviem si predstaviť, ako by pomerne štandardná strana prešla do takéhoto neštandardného politického subjektu. Skôr očakávam odchod zvyšku poslancov a členov strany do inej strany. V prípade Remišovej to však neplatí. Osobne som presvedčený, že toto je Remišovej labutia pieseň v slovenskej politike.

Ak strane Za ľudí ostali len štyria poslanci, majú Matovič s Hegerom dôvod podržať za takýchto podmienok Remišovú na čele ministerstva investícií?

Myslím, že motiváciou môže byť snaha o udržanie štvorkoalície. Podľa koaličnej zmluvy tento rezort patrí strane Za ľudí a nie je dôvod, aby oň prišla.

Strana Za ľudí už však fakticky prišla o ministerstvo spravodlivosti…

Lenže v tomto prípade Remišová musí akceptovať mocenské pozície v koalícii, ktoré jej pripomenul aj Sulík na svojej tlačovej besede. A Sulík má oveľa silnejšie karty v rukách ako Remišová. Ak by trvala na tom, že ministerstvo spravodlivosti patrí jej strane, mohla by ohroziť existenciu koalície. Sulík povedal jasne, že nepripúšťa kompromis. A nie je možné, aby štyria poslanci presadili svoj názor proti 19 poslancom. To je zjavný mocenský nepomer, ktorý bude musieť Remišová akceptovať. Skôr odíde z koalície Remišová a jej strana Za ľudí, než Kolíková z rezortu spravodlivosti. Myslím, že si to uvedomuje aj Remišová. Svedčia o tom aj jej prvé vyjadrenia. Nikdy nepomenula, že by chcela trvať na Kolíkovej odstavení z ministerskej funkcie. Remišová veľmi dobre vie, že v tomto spore ťahá za kratší koniec povrazu ako Kolíková. Nie je ani dôvod, prečo by sa Kollár a Matovič postavili na stranu Remišovej. Matovič bol síce vo výraznom spore s Kolíkovou, ale nemyslím, že by mu to stálo za spor so Sulíkom.

Juraj Šeliga povedal, že Remišovej ani Kolíkovej nešlo o programový a hodnotový boj, ale o predsednícku stoličku. Spolu s Janou Žitňanskou zatiaľ vyčkávajú. Chcú sa stretnutúť na predsedníctve strany, ako aj s premiérom Eduardom Hegerom. Ak podporia OĽaNO, môže sa Šeliga stať ministrom spravodlivosti?

Pán Šeliga môže mať takúto ambíciu, ale vzhľadom na Sulíkove slová si nemyslím, že Šeliga s Remišovou majú taký vplyv, aby to dokázali presadiť.

Posilní sa vplyv Sulíka alebo skôr tandem Matovič-Kollár? Aké zmeny v mocenských pomeroch v koalícii možno očakávať?

Ťažko povedať, či sa tento tandem posilní. Je to možné, ale závisieť to bude aj od iných záležitostí, ktoré túto vládu ešte čakajú. Nemyslím si, že by tieto ostatné udalosti mali výraznejšie uľahčiť, alebo sťažiť vládnutie hnutia Sme rodina a OĽaNO. Skôr posilnila strana SaS Richarda Sulíka, ktorá sa v koalícii stala druhou najsilnejšou stranou. Môže mať pri rozhodovaní o niektorých otázkach a zložitejších kompromisoch silnejší hlas. Zásadný vplyv na spôsob fungovania tejto koalície to však podľa mňa nebude mať.

Sulík hovorí, že tento prestup prispeje k udržaniu koalície. Súhlasíte, alebo sme bližšie k predčasným voľbám, ak Matovič hovorí o tretej povalenej vláde?

Matovič o povaľovaní vlády od vládnej krízy hovorí často. Nebral by som to príliš vážne. Pokiaľ by mal stáť osud tejto vládnej koalície na tom, či Kolíková bude na čele ministerstva spravodlivosti, táto koalícia je mimoriadne krehká a mali by to čím skôr zabaliť. Nemyslím, že by Matovič išiel na ostrie noža a žiadal odchod Kolíkovej. Matovič si dobre uvedomuje, že po predčasných voľbách by veľa stratil a už by sa znovu nemusel dostať do vlády. Odchod Kolíkovej mu za to nemôže stáť. Bolo by to maximálne nerozumné. Najmenej by to vyhovovalo samotnej Remišovej, ktorá by len výrazne skrátila svoje pôsobenie v politike.

Nebude sa riešenie príliš dlho naťahovať?

Toto ku koaličnej kríze podľa mňa nedospeje. Nikomu nemôže stáť odchod Kolíkovej z ministerského postu za predčasné voľby. Takto nikto z nich podľa mňa neuvažuje. Časový odstup riešenia kvôli návšteve pápeža môže navyše horúce hlavy v koalícii schladiť.

Aký krok čakáte od prezidentky? Bude skôr v úzadí a akceptovať ich dohody, alebo do toho vstúpi aktívnejšie?

Do situácie, ktorá vznikla, nemá čo vstupovať. Je to záležitosť, ktorá sa týka vnútorného chodu koalície, ktorá nemá vplyv na funkčnosť vlády alebo parlamentu.