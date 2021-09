Obžalovaní z vraždy „pre pocit" sa chcú dohodnúť, Lipšic nemá záujem

Uviedli to na začiatku dnešného hlavného pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý je prokurátorom v tomto prípade, však v tomto štádiu konania dohodu odmietol. Dôvodmi sú podľa neho skutočnosti, ktoré sú uvedené v obžalobe.

Vražda sa stala v presne neustálenom čase na prelome januára a februára tohto roku v Martine. Dvaja muži mali podľa prokuratúry svoju obeť, príležitostného murára Jozefa, zavraždiť len preto, lebo jeden z nich chcel vraj zistiť, „aké to je zabiť človeka“. Obžalovaní Jozefa nalákali do opusteného krytu civilnej obrany pod zámienku pitia alkoholu. Tam ho napadli dreveným hranolom a kopali ho do hlavy a iných častí tela. Predtým sa ho Rudolf D. opýtal „aký je to pocit, že tejto noci zomrie". Útok trval podľa obžaloby približne 30 minút, pričom obeti jeden z obžalovaných aj skočil na krk. Jeden z dvojice následne podrezal obeti hrdlo sklennou črepinou. Dôvodom bolo, že chcel vidieť mozog obete.