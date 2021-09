Počas návštevy pápeža budú v Bratislave platiť viaceré dopravné obmedzenia

Počas návštevy pápeža Františka budú v Bratislave platiť viaceré dopravné obmedzenia, kedy bude na nevyhnutne potrebný čas prerušená premávka. Po trasách presunov bude zároveň zakázané zastavenie i státie, a to vrátane chodníkov. S obmedzeniami bude potrebné počítať aj na priľahlých cestách, ktoré sa napájajú na uzatvorené komunikácie. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.

So zdržaniami v nedeľu treba počítať najmä na diaľničnom obchvate D1 a diaľnice D2 od hraničného priechodu s Rakúskom a Maďarskom, v Mlynskej doline a v okolí Horského parku. V pondelok predpoludním sa obmedzenia nevyhnú územia Starého Mesta, najmä okolia Horského parku, širšieho okolia Hodžovho námestia a Staromestskej ulice, popoludní v okolí Panónskej cesty a Rovniankovej ulice v Petržalke.

V utorok predpoludním treba so zdržaniami počítať najmä v okolí Horského parku, v Mlynskej doline, na diaľnici D2 od Lamača a od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska a diaľničný obchvat D1 po Zlaté piesky, obdobná situácia bude aj popoludní. V stredu predpoludním sa obmedzenia nevyhnú okolia Horského parku, Mlynskej doliny, Lamačskej cesty a diaľnice D2 v smere do ČR, popoludní budú zdržania na diaľnici D2 v smere z ČR do Bratislavy a na diaľničnom obchvate D1.

Konkrétne časy presunov sú podľa polície orientačné a môžu sa operatívne zmeniť. Verejnosť preto vyzýva, aby zvážila cestovanie na dané miesta v čase, keď budú platiť dopravné obmedzenia, v opačnom prípade musia počítať so zdržaním. „Taktiež apelujeme na dodržiavanie pokynov policajtov, ktorí budú zabezpečovať plynulosť cestnej premávky a verejný poriadok,“ zdôraznila Bárdyová.

Pre zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti i plynulosti cestnej premávky prijme polícia adekvátne opatrenia. Dohliadať budú príslušníci poriadkovej, dopravnej, železničnej i kriminálnej polície. K dispozícii bude antikonfliktný tím, príslušníci poriečnej polície, psovodi a policajti na koňoch. Pomáhať budú aj študenti stredných odborných škôl Policajného zboru z Pezinka a Devínskej Novej Vsi, tiež kadeti z Akadémie Policajného zboru. Policajtom budú pomáhať aj príslušníci Ozbrojených síl SR.