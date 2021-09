Školám chýbajú financie na protipandemické opatrenia i testy, peniaze od štátu meškajú

Riaditeľ základnej školy na Prostějovskej ulici v Prešove Martin Klempay pre Pravdu povedal, že peniaze stále nemajú, ani ich nikto neinformoval o tom, kde je problém. Škola má 470 žiakov a 70 zamestnancov.

„Tých necelých 3 000 eur nás poteší, ale naozaj to nie je závratná suma. Dnes som sa dozvedel, že si môžeme prísť po testy, ktoré nám mali prísť na začiatku školského roka. Takže to berieme športovo a už si len hovoríme, že nejaký sklz musí byť,“ krčí plecami Klempay. Časť prostriedkov by chceli využiť na nákup dezinfekcie, za ďalšie kúpiť germicídne žiariče. Tie sú určené na ožarovanie a ničenie mikroorganizmov vo vzduchu.

„Ale všetko bude závisieť od vývoja situácie. Je zbytočné nakupovať hektolitre dezinfekcie, ak budeme zatvorení,“ hovorí riaditeľ skepticky. Minister školstva už celé školy zatvárať nechce, ale podľa riaditeľa je reálny aj tento scenár. Okres je od budúceho týždňa podľa Covid automatu oranžový a Klempay si myslí, že po odchode pápeža sa môže dostať aj do červenej fázy. „Pôvodná informácia bola, že do 31. augusta budú mať všetky školy peniaze na účtoch. Dostali sme ich však až v stredu 8. septembra,“ povedala riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani Renáta Juhásová. Peniaze rovnako využili na to, aby do tried nakúpili germicídne žiariče. Jeden žiarič podľa riaditeľky stojí 50 eur.

Predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Alena Petáková hovorí, že peniaze stále chýbajú mnohým školám. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) pritom tvrdí, že prostriedky uvoľňovali 19. augusta. „Od utorka 7. septembra z ministerstva voláme na okresné úrady a zisťujeme, prečo školy v rôznych obciach a mestách príspevok ešte nemajú,“ uviedol Gröhling. Petáková je riaditeľkou školy v bratislavskom Lamači, kde v druhom septembrovom týždni príspevok tiež ešte nemali. Myslí si, že minister len zahovára.

V Základnej škole na Ulici L. Novomeského v Trenčíne peniaze už dostali. Plánujú ich využiť na nákup dezinfekcie na podlahy a na ruky, rúšok pre zamestnancov či stojanov na dezinfekciu. Riaditeľ Marián Hrnčár sa však posťažoval, že objednané antigénové samotesty dostali až 8. septembra, aj to len pre polovicu záujemcov.