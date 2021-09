Heger: Nedovoľme, aby svedectvá z holokaustu prekričali hlasy plné nenávisti

„Žiaľ, aj dnes sú ľudia v spoločnosti ostrakizovaní – pre rasu, náboženstvo, pohlavie, ale aj pre názor. Našou povinnosťou je odmietať takéto správanie hneď v zárodku a opakovane vysvetľovať, k čomu podobné postoje viedli v minulosti,“ vyhlásil Heger.

Premiér je hrdý, že v ťažkých a nebezpečných časoch sa našli Slováci, ktorí režimu vzdorovali a pomáhali prenasledovaným Židom, ukrývali ich, zásobovali jedlom i liekmi. „Išlo o nesmiernu odvahu a tá nezostala nepovšimnutá. Na Slovensku máme okolo 600 ľudí ocenených titulom ‚Spravodlivý medzi národmi‘,“ vyzdvihol.

Verí, že súčasná spoločnosť si zobrala svoje poučenie, a už nikdy nedovolí, aby sa niečo čo i len málo podobné opakovalo. Prijatie Židovského kódexu označil ako tragický deň našich dejín. Dodal, že ani víťazstvo nad fašizmom v roku 1945 so sebou automaticky neprinieslo aj porážku rasovej či náboženskej neznášanlivosti.

Kollár odsúdil popieranie holokaustu

Som veľmi znepokojený, keď vidím, ako sú niektoré sily ochotné holokaust znevažovať, vysmievať sa, prípadne ho popierať. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) to uviedol vo štvrtok na spomienkovom podujatí na Rybnom námestí pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Odsúdil tiež tých, ktorí si popieranie holokaustu osvojili ako svoj politický program.

Prijatie nariadenia, na základe ktorého sa uskutočnila deportácia najväčšej časti slovenských židov do nacistických vyhladzovacích táborov, zostane podľa predsedu Národnej rady SR navždy čiernou škvrnou vtedajšieho režimu.

Nie každé bezprávie sa nás dotýka a pasivita voči nemu nás skôr alebo neskôr dobehne. Som presvedčený, že značná časť Slovákov si to uvedomila už v rokoch vojny a v Slovenskom národnom povstaní to dala jasne na vedomie. Aj tým, že orgány povstania všetky antisemitské normy zrušili. Uvedomili si to aj mnohí tí, ktorí sa nezištne ujali svojich ohrozených židovských spoluobčanov a pomohli im prežiť dobu ohrozenia, skonštatoval Kollár s tým, že na ľudskosť sa nikdy nezabúda.

Foto: NR SR/facebook kollár Andreas Norlén Boris Kollár a švédsky predseda parlamentu Andreas Norlén počas spomienkového podujatia na Rybnom námestí v Bratislave.

Poukázal tiež na vyhlásenie Slovenskej národnej rady z roku 1990, v ktorom sa ospravedlnila Židom prenasledovaným počas druhej svetovej vojny. Po formálnej stránke tak uzavrela jednu kapitolu smutných dejín našej spoločnej vlasti. Z vecného hľadiska si však stále musíme pripomínať zlyhania našich politických predstaviteľov, aby sa už podobné veci nikdy nezopakovali, vyhlásil.

Obete holokaustu si pripomenul Kollár spoločne so švédskym predsedom parlamentu Andreasom Norlénom. Ako zdôraznil v príhovore Norlén, je dôležité odovzdať ďalším generáciám, čo sa ľudstvo z lekcie holokaustu naučilo. Hovorí o temnej kapitole dejín, ale aj zápase o ľudskosť a súcit.