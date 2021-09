Vypovie Heger poslušnosť Matovičovi?

Reforma justície a obnova spravodlivosti znamenajú pre koalíciu jeden z najdôležitejších cieľov vládnutia. Spochybnil by ho odchod ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorá opustila materskú stranu Za ľudí?

„Určite si to vláda uvedomuje, a premiér Eduard Heger OĽaNO) tiež,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu komentátor Michal Horský. Je presvedčený, že predseda vlády z tohto dôvodu nenavrhne odvolanie Kolíkovej.

Pripomína Hegerovu verejnú podporu justičných reforiem: „ak by ministerku odstavil, poprel by svoje postoje.“ Komentátor denníka Pravda pripúšťa, že premiér nemusí mať rovnaký názor na situáciu ako jeho stranícky šéf Igor Matovič (OĽaNO). Dôležitú úlohu podľa Horského budú mať ostatní koaliční partneri, ktorí môžu Kolíkovú podržať.

Situáciu vo vnútri koalície by podľa komentátora mali predsedovia strán riešiť novým usporiadaním vzťahov, a to na základe akceptovania reality. „Bola by to trojkoalícia,“ upresnil. Nevylučuje ale ani možnosť, že na základe dohody politikov sa nič meniť nebude, a reálna situácia nebude totožná s platnou koaličnou zmluvou.

Prečo sa poslanci Juraj Šeliga a Jana Žitňanská (obaja Za ľudí) doteraz jasne nevyjadrili k rozpadu vlastného poslaneckého klubu? Je to z ich strany neistota alebo vypočítavosť? Vypočujte si mimoriadny podcast s komentátorom denníka Pravda Michalom Horským.