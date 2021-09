Očkovanie päťročných len na Slovensku? Česi krútia hlavami: Je to experiment

Témy očkovania malých detí sa dotkli diskutéri aj vo štvrtkovej relácii Českej televízie Máte Slovo s M. Jílkovou a Slovensko označili za jedinú krajinu na svete, ktorá povolila očkovanie detí mladších ako dvanásť rokov.

V debate uviedol imunológ Jiří Šinkora k rozhodnutiu odborníkov v Británii neodporučiť až na výnimky očkovanie tínejdžerov, že je to preto, lebo „detská imunita sa končí v puberte, nie v 12 rokoch“. „Briti to vidia asi ďaleko lepšie ako na Slovensku, kde chcú očkovať od piatich rokov.“

K Slovensku sa vyjadril aj profesor Roman Prymula, epidemiológ, ktorý bol krátky čas aj ministrom zdravotníctva ČR:

„Podporujem očkovanie od dvanástich rokov a vyššie, pretože tam si myslím, že imunita je už vyzretá, pod dvanásť rokov nie, a to čo sa deje na Slovensku, tak to je skutočne experiment, pretože, v tomto momente sa testovali rôzne dávky a v podstate Slováci vychádzajú z nejakej štúdie Pfizeru, ktorý išiel na hodnotu 10 mikrogramov a keď máte 10 mikrogramov nariediť z toho, čo je k dispozícii, tak oni musia v podstate z toho 0,5 odstriekať jednu tretinu, ktorú aplikujú. To je technicky veľmi zložité. Takže ja to nepovažujem za šťastnú vec a kým to nebude schválené, tak to určite (v Česku) neprichádza do úvahy,“ uviedol.

O očkovaní detí rozhodne rodič a lekár

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) nečakal, kým Európska lieková agentúra (EMA) rozhodne o očkovaní detí a podpísal žiadosť o povolenie na používanie neregistrovaného lieku. Tentoraz sa minister Lengvarský oprel o odborné stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Agentúra EMA tvrdí, že aktuálne sa štúdie stále realizujú, rovnako ako sa spracúvajú údaje o rozšírení indikácie do nižšej vekovej kategórie. Samotné konzorcium Pfizer/BioNTech, ktorého vakcínami sa očkujú aj deti, však prisľúbilo, že podklady pre oficiálne schválenie dodá ešte tento mesiac.

„Očkovanie v tejto vekovej skupine je nateraz možné odporučiť len v individuálnych prípadoch, keď hrozí riziko vážneho priebehu ochorenia COVID-19. Pomer prínosov a rizík pre konkrétneho detského pacienta má posúdiť jeho ošetrujúci lekár,“ spresnila Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Doteraz sa na Slovensku dalo zaočkovať 23 percent detí od 12 rokov a očkuje zhruba 150 obvodných pediatrov. Zodpovednosť za prípadné nežiaduce účinky po očkovaní nesie štát a rezort zdravotníctva pripomína, že o tom, či bude dieťa zaočkované, rozhodne rodič. Lengavrský priblížil, že odporúčaná bude tretinová dávka v porovnaní s osobami staršími ako 12 rokov. Podávaná bude, tak ako bežne, v dvoch dávkach. Minimálny odstup medzi jednotlivými dávkami je 21 dní.

„Očkovanie bude môcť byť realizované po schválení ošetrujúcim lekárom,“ dodala Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva. Podanie vakcíny rezort odporúča len u rizikových detí, u ktorých by prekonanie ochorenia COVID-19 mohlo viesť k vážnemu poškodeniu zdravia, zhoršeniu základného ochorenia a prípadnej smrti.

Medzi rizikové skupiny patria najmä deti trpiace obezitou, cukrovkou, pľúcnymi či neurologickými ochoreniami a vývojovými chybami srdca.

V detskom veku sa môže s odstupom niekoľkých týždňov po prekonaní ochorenia COVID-19 objaviť multisystémový zápalový syndróm detí, tzv. PIMS. Ten postihuje deti štyri až šesť týždňov po ľahkom či bezpríznakovom priebehu ochorenia COVID-19. Zvlášť rizikovou skupinou sú deti do jedného roka.

Syndróm je podľa Karola Králinského, prednostu II. Detskej kliniky SZU v banskobystrickej nemocnici vyvolaný prehnanou imunitnou reakciou na ochorenie COVID-19.