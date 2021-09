NAKA zadržala takáčovca Zemana

Zeman, prezývaný Tiger, figuruje v kauze údajného ovplyvňovania svedkov. Počas spornej akcie Úradu inšpekčnej služby Zeman ušiel za hranice Slovenska. Od leta sa zdržiaval v Chorvátsku, kde požiadal o politický azyl aj pre obavy, že mu slovenské orgány negarantujú spravodlivé konania vo veciach, v ktorých je stíhaný ako svedok.

Zeman odmieta, že by pred vyšetrovateľmi NAKA podal výpovede tak, ako ich potrebovali vyšetrovatelia. Z tohto dôvodu sa chcel pred vyšetrovateľmi k obvineniam vyjadriť. To mu však dodnes nebolo umožnené, aj keď má po vznesenom obvinení z 20. júla na to ako obvinený právo.

Zeman figuruje ako svedok aj v prípade obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.