Pokračuje proces so Štefanom Ághom v kauze televíznych zmeniek

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie so Štefanom Ághom, obžalovaným v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza.

Kováčik: O existencii televíznych zmeniek som sa dozvedel v roku 2016 z médií

Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik sa o existencii televíznych zmeniek TV Markíza dozvedel v roku 2016 z médií. Uviedol to počas piatkového pojednávania so Štefanom Á. pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku. Svedok sa pridržiaval svojej výpovede z roku 2019. Podľa vlastných slov sa bývalého riaditeľa TV Markíza Pavla Ruska, keď vstúpil do politiky okolo roku 2001, opýtal, či sú ešte nejaké záväzky voči Markíze.

S obžalovaným Štefanom Ághom sa spoznal počas rokovaní s podnikateľom Marianom Kočnerom, keď sa riešil odkup podielu v televízii. Podľa Kováčika približne v roku 2001 spomínal Rusko pri spore aj meno zavraždeného advokáta Ernesta Valka. Ozrejmil, že s advokátom sa niekoľkokrát stretol na spoločenských akciách, a nie pri rokovaniach o podieloch Markízy. Svedok zastupoval v rokovaní o ich odkupe podielnikov.

„Ja už som raz vo veci vypovedal a nemám čo k tomu dodať,“ povedal médiám pri odchode z pojednávacej miestnosti Kováčik. Po ňom by mal vypovedať Milan Fiľo, ktorý mu podľa jeho slov o existencii zmeniek tiež nepovedal.

V júli vypovedala svedkyňa a znalkyňa z Kriminalistického a expertízneho ústavu (KEÚ) Policajného zboru z odboru písmoznalectva. Vypovedal aj bývalý riaditeľ kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth.

V prípade mesiac predtým vypovedali bývalí riaditelia TV Markíza, podnikateľ Jozef Dufčák a iní svedkovia. Prokurátor Šanta sa v júli vyjadril, že proces by sa mohol priblížiť do finále, teda mohlo by sa vyhlásiť dokazovanie za ukončené, pristúpiť k záverečným rečiam a napokon aj k vyhláseniu verdiktu. Ďalšie dve pojednávania sú vo veci naplánované na koniec septembra.

Pojednávanie so Štefanom Ághom sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky nesfalšoval a ním podpísané zmenky sú pravé. Obžalobu podal Šanta v júni minulého roka. Zmenky boli v sume 34,5 milióna eur.

Štefan Ágh v minulosti figuroval ako obvinený v kauze, v ktorej 12. januára tohto roka Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil bývalého riaditeľa TV Markíza Pavla Ruska a podnikateľa Mariana Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody. Štefana Ágha, označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.