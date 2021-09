Pri viacerých kajúcnikoch budeme trvať na nepodmienečnom treste, naznačil Lipšic

Pri viacerých spolupracujúcich obvinených bude Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) trvať na nepodmienečnom treste odňatia slobody. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic to uviedol v piatok pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady (NR) SR.

Odmietol, že by ÚŠP tzv. kajúcnikom bežne podmienečne zastavoval trestné stíhania. „Nie som si úplne vedomý toho, že by sme nejako často využívali inštitút podmienečného zastavenia trestného stíhania v súvislosti so spolupracujúcimi obvinenými,“ zdôraznil.

Úlohu spolupracujúceho obvineného považuje pri objasnení niektorých trestných činov za kľúčovú. „Pri posielaní úplatku nie sú žiadni svedkovia, nie je žiadne tvrdenie, že ten a ten dáva tomu a tomu takú sumu,“ podotkol. Zdôraznil, že keď súd rozhoduje o väzbe, preskúmava dôveryhodnosť spolupracujúcich obvinených.

Oprávnenie generálneho prokurátora zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta v prípravnom konaní pri porušení zákona navrhuje Lipšic zredukovať len na meritórne rozhodnutia. „O vine a treste rozhodujú súdy, nie prokurátor a generálny prokurátor,“ argumentuje.