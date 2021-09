Čaputová prijala paralympionikov: "Ste vzorom aj pre ostatných"

Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok prijala v prezidentskom paláci časť výpravy slovenských paralympionikov. Poďakovala im za vzornú reprezentáciu na PH v Tokiu a medailistom odovzdala ďakovné listy. Čaputová uviedla, že ich úspechy môžu byť vzorom aj pre ostatných športovcov so zdravotným znevýhodnením.

Slováci zopakovali medailovú bilanciu z Ria 2016, získali 11 medailí (5 zlatých, 2 strieborné, 4 bronzové). „Vaše výkony na PH som sledovala a posielala som vám gratulácie aspoň na diaľku. Som veľmi rada, že mám s vami príležitosť stretnúť sa osobne a zablahoželať vám. Aj keď sme mali najmenej početnú výpravu na PH v histórii, vo veľkosti medailovej zbierky ste nijako nezaostali,“ uviedla prezidentka v príhovore.

„Jedenástimi medailami ste ukázali, že slovenský paralympizmus má pevné miesto medzi svetovou špičkou. Nielen za seba, ale aj za širokú verejnosť vám chcem poďakovať za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky. Ďakujem aj trénerom, trénerkám a realizačnému tímu, ktorí sa na vašom úspechu podieľali. Chcem sa poďakovať aj ostatným paralympionikom, ktorí sa snažili prekonávať svoje limity a rekordy,“ povedala Čaputová.

„Slovenskému paralympijskému výboru ďakujem za snahu o vytváranie podmienok pre športovcov so zdravotným znevýhodnením. Úspechy v Tokiu nie sú úspechom len pre vás samotných, ale aj pre ďalších športovcov so zdravotným znevýhodnením, ktorí vo vás môžu vidieť vzory. Aj im razíte cestu pre rovnoprávnejšie zapojenie sa do športového i spoločenského života. Želám vám ešte veľa úspechov v ďalšej kariére,“ uviedla prezidentka v príhovore.

Prezident SPV Ján Riapoš potom prezidentke odovzdal darček – Zlaté kimono, tradičný japonský odev, podpísali všetci medailisti. „Ďakujeme prezidentke za prijatie, ale aj za dodržanie tradície, ktorou je olympijský sľub pred odchodom na hry. Slovenskú republiku reprezentujeme vždy s hrdosťou a aj tieto hry ukázali, aký má šport celosvetový rozmer. Slovenskí olympionici a paralympionici sa vrátili zdraví, Japonci zorganizovali perfektné a bezpečné hry. Úprimnosť a srdečnosť japonského ľudu bola mimoriadna, a ak by tam mohli byť diváci, boli by to asi najkrajšie hry v histórii,“ povedal Riapoš.

Ako prvý dostal ďakovný list Samuel Andrejčík, reprezentant v boccii. Ten získal na paralympijských hrách v Tokiu zlatú medailu v kategórii BC4 a spolu s Michaelou Balcovou a Martinom Strehárskym triumfovali aj v súťaži párov.

„Pre nás je to veľká pocta, ja som veľmi rád, že nás pani prezidentka privítala, a že sa predtým s nami aj rozlúčila pred odchodom na PH. Dostávali sme od nej správy, úprimne si to vážime a ďakujeme za všetku podporu, ktorú sme do Tokia dostávali,“ povedal Andrejčík.