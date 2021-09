Opäť hrozí núdzový stav. Tretiu vlnu vírusu má skrotiť tretia dávka vakcíny

Od pondelka sa do desiatich červených okresov vráti povinný respirátor v interiéri, pohyb bude zatiaľ bez obmedzení. Podľa odborníkov však už od pondelka 20. septembra bude na mape Slovenska aj bordová farba. V tej chvíli by sa už mal vrátiť aj zákaz vychádzania či mobilizácia zdravotníkov.

Ráta s tým Covid automat, pretože v okresoch v bordovej a čiernej farbe bude vláda na plánované opatrenia potrebovať zaviesť núdzový stav. Slovensko patrí ku krajinám s najrýchlejšie rastúcimi počtami novoinfikovaných na svete.

„Sme asi na štvrtej priečke v rýchlosti rastu, od minulého týždňa o vyše sto percent, čiže sa nám viac ako zdvojnásobil počet prípadov,“ vysvetľuje šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík. Minulý týždeň priemerne pribúdalo 150 novoinfiko­vaných denne, dnes už je to tristo a podľa Mišíka sa tento trend nezmení.

Odhady Inštitútu zdravotných analýz rátajú s tým, že vrchol pandémie by mohol prísť o šesť až osem týždňov. No podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej „otázka núdzového stavu nie je v tejto chvíli aktuálna“.

Po štyroch mesiacoch pribudlo viac ako 500 nakazených

Matematik Richard Kollár upozorňuje, že prvé okresy vychádzajú bordové už po dnešných údajoch. „Prvé čierne okresy očakávame do osem až desať dní, toľko približne trvá teraz zdvojnásobenie počtu prípadov na Slovensku v závislosti od regiónu. Bude to rýchle,“ podotkol Kollár.

Ivan Bošňák z projektu Dáta bez pátosu je ešte pesimistickejší. Podľa neho už dnes okres Krupina vychádza ako čierny. „Znamená to, že by ste v tom okrese nemohli ísť do fitnescentra a do wellness alebo robiť svadbu. Deti budú bez športu, žiaden turnaj, nijaké zápasy a v múzeu len individuálne prehliadky, žiadne ubytovanie v hoteli, len karanténa,“ poznamenal Bošňák.

Dôvodom je podľa neho zle nastavený Covid automat, ktorý by nemal zohľadňovať okres, ale sústrediť sa na riešenie ohnísk. „Inak bude Slovensko na prelome septembra a októbra čierne s červenou Bratislavou,“ uzavrel. Bratislava, kde sú obyvatelia starší ako 50 rokov zaočkovaní na 73 percent, by totiž mohla pri určovaní farby v Covid automate uplatniť žolíka. Okres, ktorému sa podarí zaočkovať 65 percent ľudí nad 50 rokov, získa výhodu a môže sa v Covid automate posunúť o stupeň nižšie. Ak má zaočkovaných 75 percent starších ľudí, tak o dva.

Pápež, vitaj!

Silu tretej vlny by mohla ovplyvniť aj blížiaca sa návšteva pápeža. Matematik Kollár z iniciatívy Veda pomáha ju pri očakávanom počte 60– až 80-tisíc návštevníkov za zásadný faktor pri šírení infekcie koronavírusu na Slovensku nepovažuje.

„Očakávam, že na stretnutiach s pápežom bude prebiehať šírenie, za najrizikovejšie považujem priamo poľné toalety na miestach, kde budú tisíce ľudí,“ upozorňuje. Kollár však nepredpokladá, že sa to zásadne prejaví na zmene trendu epidemiologických údajov. „Tie by rástli bez ohľadu na návštevu pápeža,“ spresnil.

Neznamená to však, že počas tretej vlny sa budú môcť nemocnice venovať bežným pacientom. A tiež to neznamená, že počet obetí koronavírusu sa zastavil na 12 558 – také je číslo k 10. septembru.

Podľa neho je možné, že do konca septembra bude čierne celé Slovensko okrem okresov, ktoré budú mať dosť vysokú zaočkovanosť najstaršej vekovej skupiny a budú tak posunuté o jedno alebo dve pásma nižšie.

„Toto však vychádza z predpokladu, že metodika Covid automatu sa nezmení. Ak sa v nej uskutočnia v najbližších dňoch zmeny, ktoré budú započítavať deti s menším koeficientom, môže sa tento proces začiernenia Slovenska predĺžiť približne o dva, miestami možno aj o tri týždne,“ priblížil. No rezort zdravotníctva nateraz metodiku automatu meniť nemieni.

„Vzhľadom na fakt, že dokument je v platnosti len mesiac, Konzílium odborníkov v tomto čase začiatku epidémie delta variantu koronavírusu neiniciuje zmenu,“ ozrejmil člen Konzília odborníkov a expert Svetovej zdravotníckej organizácie Jozef Šuvada.

Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva, pripomína, že núdzový stav môže byť vyhlásený, len ak sa na ňom dohodne vláda. „Úrad verejného zdravotníctva má svoje kompetencie a právomoc nariaďovať opatrenia pri ohrození verejného zdravia,“ dodala Račková, pričom hygienici sa v rozhodnutiach opierajú o Covid automat. A ten hovorí jasne – ak prejde okres do bordovej fázy, vláda na zavedenie opatrení potrebuje núdzový stav.

Vlnu spomalí tretia dávka

Kým vlani rast druhej vlny ovplyvnilo masové testovanie, tento rok by ju mohla zmierniť podľa profesora Vladimíra Krčméryho tretia dávka vakcíny. Tá sa v prvom rade ujde zdravotníkom, ľuďom s vážnymi diagnózami a seniorom, hneď ako im uplynie osem mesiacov od podania druhej dávky.

„Ľudia, ktorí budú patriť medzi úvodné priorizované skupiny, budú na možnosť zaočkovania upozornení SMS správou, aktívne sa hlásiť nemusia,“ priblížila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Eliášová.

No lekár z Fakultnej nemocnice v Nitre a šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský upozorňuje, že na Slovensku je stále približne 480-tisíc nezaočkovaných ľudí nad 60 rokov. „Tisícom z nich život zachráni prvá a druhá, nie tretia dávka vakcíny. Ale dodnes sme ich o tom nepresvedčili,“ hnevá sa Visolajský. Opakuje, že sú to práve tí, ktorí majú najvyššiu šancu skončiť v nemocnici, čím by sa odkladala bežná zdravotná starostlivosť.

Vysoká zaočkovanosť krajiny prináša viaceré výhody pre jej obyvateľov. Príkladom je Dánsko, kde je zaočkovaných 80 percent populácie nad 12 rokov a tamojšia vláda sa rozhodla zrušiť všetky opatrenia. Od 10. septembra preto nebude dánske ministerstvo zdravotníctva pokladať COVID-19 za „spoločensky kritické ochorenie“. Dánsky minister zdravotníctva Magnus Heunicke však hneď aj varuje, že v prípade, ak to bude nevyhnutné, vláda dokáže rýchlo protipandemické opatrenia znovu zaviesť.