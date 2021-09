Z Matoviča sa stáva finančný jastrab. Vyzýva štáty EÚ na uťahovanie opaskov

Myslite v prvom rade na zdravie verejných financií a znižujte verejný dlh, ktorý vznikol počas koronakrízy, upozorňuje Matovič spolu s kolegami v dokumente, ktorý podporili ministri financií Česka, Dánska, Fínska, Holandska, Lotyšska, Rakúska, Slovenska a Švédska.

„Minister financií Igor Matovič aj so svojimi kolegami z iných krajín tak dáva jasný signál pre Európsku komisiu, že pri akejkoľvek zmene pravidiel je v prvom rade dôležitejšia dôsledná príprava ako narýchlo pripravené opatrenia. Financial Times vo svojom článku podotkol, že dokument je ‚včasným zásahom do politicky nabitej diskusie o tom, ako by mala EÚ prepracovať svoj fiškálny rámec po koronakríze‘,“ uviedlo ministerstvo financií.

Osem ministrov vo svojom dokumente naznačuje, že sú ochotní vidieť opätovné uplatňovanie fiškálnych pravidiel, a to pravdepodobne na začiatku roka 2023, uviedol Matovičov rezort v statuse na scoiálnej sieti.