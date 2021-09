Návšteva pápeža Františka: program, otázky a odpovede

Program pápeža Františka na Slovensku

Nedeľa 12. septembra, Bratislava

15:30 – prílet a oficiálne prijatie na letisku v Bratislave

Pondelok 13. septembra, Bratislava

09:30 – zdvorilostná návšteva u prezidentky Zuzany Čaputovej

Utorok 14. septembra, Prešov, Košice

09:00 – prílet na letisko v Košiciach

Streda 15. septembra, Šaštín

09:10 – modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne

– modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne 10:00 – svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne

– svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne 13:30 – rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave

Praktické otázky a odpovede

Bude na akciách s pápežom bezbariérový prístup?

Áno, na akciách bude pre účastníkov so znevýhodnením (vozičkárov, ale aj takých, ktorí nevydržia stáť, lebo majú barly, atď.) samostatný sektor so zvýšenou asistenciou.

Musím mať rúško/respirátor?

Treba sledovať pokyny regionálneho hygienika, odporúča sa priniesť si respirátor. Okres Prešov je od pondelka oranžový, okres Košice červený a Šaštín, ktorý je v okrese Senica, oranžový.

V akom predstihu mám/môžem prísť na podujatie?

Brány priestranstva pre svätú omšu v Šaštíne sa otvoria o 22. hod už 14. septembra. Priestor svätej omše bude uzatvorený dve hodiny pred jej začiatkom, ktorý je plánovaný na 10. hodinu.

Je možnosť sadnúť si na podujatí?

Usporiadateľ nezabezpečuje sedenie. Odporúča sa zobrať si ľahkú rybársku alebo inú rozkladaciu stoličku na sedenie. Sedenie bude zabezpečované iba pre osoby, ktoré to potrebujú zo zdravotného hľadiska a pre účastníkov so zdravotným znevýhodnením (vozičkárov, ale aj takých, ktorí nevydržia stáť, lebo majú barly, atď.) samostatný sektor so zvýšenou asistenciou. Odporúčame, aby obsahovala čím menej kovových častí, ktoré predlžujú bezpečnostnú kontrolu. Do areálu budú pustené.

Budú na mieste stánky s občerstvením?

V priestore podujatí bude k dispozícii voda, toalety a zdravotná služba. Občerstvenie bude k dispozícii v okolí podujatí.

Budú na mieste verejné toalety?

Áno, toalety budú k dispozícii pre každý sektor.

Budú na akcii nejaké zakázané predmety a aké?

Zakázané sú nože, zbrane, repliky zbraní, ostré predmety, násady na zástavy dlhšie ako jeden meter – mali by byť drevené alebo umelohmotné, sklenené fľaše. Zakázané sú aj drony.

Čo si môžeme so sebou zobrať? Čo je povolené?

Zobrať si možno jedlo, nápoje – nie v sklenených fľašiach. Povolené sú aj dáždniky.

Môžem dať pápežovi dar?

Obráťte sa na svojho miestneho farára a ten kontaktuje svojho diecézneho biskupa, ktorý zabezpečí sprostredkova­nie daru.

Sú parkoviská ďaleko od miest podujatí aj pre imobilných?

Imobilní, ak sa zaregistrujú, že potrebujú asistenciu, majú vyčlenené samostatné parkovisko.

Na akciách budu platené alebo neplatené parkoviská?

Parkoviská budú bezplatné, no nebudú strážené, preto si netreba v zaparkovanom vozidle nechávať žiadne cenné veci.

Bude pre záujemcov v Šaštíne zabezpečený autobus na miesto?

V Šaštíne kyvadlová doprava nebude. Autobusy vysadia ľudí na parkovisku pre autobusy. Sú vyhradené tri parkoviská, všetky sú v meste, oveľa bližšie ako záchytné parkoviská pre osobné autá.

Bude v Košiciach zabezpečená kyvadlová doprava zo záchytných parkovísk?

Zo záchytných parkovísk bude premávať bezplatná kyvadlová doprava k štadiónu Lokomotíva v čase od 8. do 21. hod a od záchytných parkovísk na Luník IX. v čase od 8. do 19. hod. Mestská hromadná doprava bude v tento deň bezplatná na celom území Košíc.

Ako to bude s mestskou hromadnou dopravou v Prešove?

V Prešove bude 14. septembra bezplatná mestská hromadná doprava.

Ako to bude s parkovaním áut a autobusov?

Záchytné parkoviská budú bezplatné na všetkých miestach pre autá aj autobusy, kde bude stretnutie so Svätým Otcom. Nebudú strážené. Kyvadlová doprava v Šaštíne nebude. V Prešove a Košiciach bude zabezpečená zo záchytných parkovísk. Autobusy prichádzajúce do Šaštína je potrebné vopred registrovať na: https://www.navstevapapeza.sk/autobusy-sastin.

Bude počas stretnutia s pápežom aj nejaká zbierka, alebo iba "klasický” zvonček s označenými dobrovoľníkmi?

Počas svätej omše v Šaštíne a Prešove sa nebude vyberať vôbec.

Čo je potrebné k tomu, aby sa očkovaná osoba dostala na letisko na privítanie alebo lúčenie pápeža? Je možné zúčastniť sa na privítaní Svätého Otca na letisku?

Ceremoniál bude veľmi krátky, na letisko môžete prísť, ale na letiskovú plochu nevieme zabezpečiť prístup.

Bude v každom sektore aj označený zdravotník?

Medzi sektormi sa budú pohybovať označení zdravotníci. Okrem toho pri každej veľkoplošnej obrazovke bude umiestnený zdravotnícky stan so zdravotnými záchranármi.

V prípade, že nájdem na mieste stratenú vec (doklady a iné), komu ju mám odovzdať ?

Oslovte, prosím, najbližšie stojaceho dobrovoľníka v reflexnej veste alebo najbližšieho príslušníka PZ SR alebo OS SR v uniforme.

V prípade, že nájdem plačúce dieťa bez doprovodu, koho mám na mieste kontaktovať?

Oslovte, prosím, najbližšie stojaceho dobrovoľníka v reflexnej veste alebo najbližšieho príslušníka PZ SR alebo OS SR v uniforme.

Ak sa mi stratí akákoľvek osobná vec (doklady, mobil a iné), mám to niekde nahlásiť?

Oslovte, prosím, najbližšie stojaceho dobrovoľníka v reflexnej veste alebo najbližšieho príslušníka PZ SR alebo OS SR v uniforme.

Môže zrakovo postihnutého človeka doprevádzať pes?

Áno.

V akom jazyku bude hovoriť pápež? Bude tlmočený do slovenčiny?

Áno, celý prenos bude prekladaný do slovenčiny. Svätý Otec bude hovoriť po taliansky.

Ako to bude organizované, ak prídeme ako cyklisti?

Stojany pre bicykle budú vybudované na ZŤP parkingu (najbližšie k areálu). Určite nie je možné vstupovať bicyklami do areálu. Stráženie bicyklov nebude zabezpečené.