Kollár: Ak bude mať klub strany Za ľudí štyroch členov, zanikne

Koaličná rada, ktorá by mala riešiť situáciu po rozpade strany Za ľudí, by mala zasadnúť v pondelok. Predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár pripustil, že sa môže kvôli návšteve pápeža preložiť až na stredu.

„Musíme si sadnúť v koaličnej rade a musí tam byť prítomná aj Veronika Remišová. Tam sa dohodneme, či koaličnú zmluvu otvoríme,“ povedal Kollár v TA3.

Strane SaS vyčíta, že sa podieľa na „rozbití strany Za ľudí“, ktorú vedie Remišová. „Nemal som ambíciu rozbiť stranu Za ľudí, nerobím lúpeživé nájazdy do iných klubov, to sa v slušných rodinách nerobí,“ podotkol Kollár na margo prechodu šiestich poslancov z klubu Za ľudí do klubu strany SaS.

Pripomenul, že zatiaľ platí koaličná zmluva, podľa ktorej patria strane Za ľudí dve ministerstvá. Po prechode poslancov okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorí založili platformu Za spravodlivé Slovensko, je však možné, že sa koaličná zmluva otvorí a upraví. Kollár pripúšťa, že v koalícii zostanú nakoniec tri strany.

Kým ešte počas týždňa uvažoval nad možnosťou, že v parlamente sa zachová klub strany Za ľudí, hoci bude mať len štyroch členov, teraz pripúšťa, že títo poslanci sa priradia ako platforma ku klubu OĽaNO alebo budú pôsobiť ako nezaradení. „Klub Za ľudí, pokiaľ bude mať štyroch členov, zanikne,“ potvrdil Kollár.

Strana SaS, ktorá prichýlila poslancov platformy Za spravodlivé Slovensko, trvá na tom, aby Kolíková zostala ministerkou spravodlivosti.

Koaličná rada by mala vyriešiť aj rozdelenie podpredsedov Národnej rady, kde je jedno miesto v súčasnosti voľné. Práve toto voľné miesto malo pôvodne patriť strane Za ľudí. Okrem toho musia lídri hovoriť aj o obsadení parlamentných výborov a možno aj obsadenie pozícií štátnych tajomníkov.

Podľa Kollára je však dôležité, že sa situácia začala riešiť, že „je to rozlúsknuté, lebo agónia strany Za ľudí trvala od koaličnej krízy v marci“. Myslí si, že teraz by sa Kolíková ako ministerka spravodlivosti mala venovať napríklad exekučnej amnestii, čo je jeden z predvolebných sľubov práve hnutia Sme rodina.

Opozičné strany sa zhodujú, že Kolíková by mala odstúpiť. Podobný názor prezentovala už aj Remišová. Peter Pellegrini (nez., Hlas) chce, aby o dôvere Kolíkovej hlasoval parlament. Na to Kollár reagoval, že dodržia koaličnú zmluvu a „nebudú podporovať návrh opozície“.

Na margo možnej vojny v polícii Kollár uviedol, že by sa tu „nemala utrhnúť nejaká skupinka, ktorá bude robiť spravodlivosť podľa seba“.