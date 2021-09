Šutaj Eštok: Lengvarský je pre očkovanie detí zrelý na odvolanie

Koaličnú zmluvu nie je potrebné v súvislosti s presunom frakcie Márie Kolíkovej zo strany Za ľudí do poslaneckého klubu SaS otvárať. Strana Za ľudí by mala mať pokoru a vnímať politickú realitu. V diskusnej relácii O 5 minút 12 na RTVS to uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Poslanec parlamentu Marián Kéry (Smer-SD) skonštatoval, že kým ich strana bola vo vláde, tak ľudí neotravovala vnútrokoaličnými spormi.

Poslankyňa za stranu Za ľudí Miriam Šuteková považuje za korektné, ak by sa pri rozdeľovaní ministerských postov dodržala koaličná zmluva. Za politickú realitu nepovažuje to, že im SaS zobrala jedno ministerské kreslo.

Zemanová verí, že lídri koaličných strán nájdu schodnú cestu a vláda v pokoji dovládne. Na poslaneckom grémiu chce navrhnúť, aby sa na ňom zúčastňovali aj štyria nezaradení poslanci zo strany Za ľudí.

Na čele je podvodníčka

Kéry si myslí, že Kolíková by nemala ostať ministerkou spravodlivosti už ani jeden deň, a to odhliadnuc od toho, čo sa momentálne v koalícii deje. Nezaradený poslanec Matúš Šutaj Eštok pripomenul dôvody nedávneho odvolávania Kolíkovej v parlamente. Tvrdí, že súčasná vláda, ktorá sa považuje za protikorupčnú, má na čele rezortu spravodlivosti podvodníčku.

V diskusnej relácii sa poslanci dotkli aj témy očkovania. Podľa Zemanovej môže za nízku zaočkovanosť opozícia. „Ja si vyprosujem, aby si koalícia riešila komplexy na úkor opozície a obvinila nás, že môžeme za malú zaočkovanosť,“ ohradil sa Kéry. Zdôraznil, že Smer-SD je za dobrovoľné očkovanie.

Šutaj Eštok sa pýta, odkedy je Slovensko pokusnou dielňou pri dobrovoľnom očkovaní detí od piatich do 12 rokov. Tvrdí, že po tomto je minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zrelý na odvolanie. Otvoriť by sa podľa neho mala diskusia o protilátkach. Ľudia by testy na ne mali mať zadarmo a mali by ich preplácať poisťovne. Šuteková poznamenala, že očkovaniu detí nie je strana Za ľudí naklonená. Zmysel vidí v mobilných očkovacích jednotkách, ktoré chodia za ľuďmi priamo do obcí.

Za ľudí nie je podľa Šutekovej ani za povinné očkovanie v centrách sociálnych služieb alebo zdravotníkov. „Nechcem ísť takto striktne,“ podotkla s tým, že Slovensko nemá ani legislatívu na to, aby mohlo postihovať ľudí, ktorí sa nedajú povinne zaočkovať. Proti ochoreniu COVID-19 sa podľa Zemanovej pravdepodobne budú musieť ľudia očkovať každú jeseň tak ako proti chrípke, a to dovtedy, pokým vírus nevymizne.

Kéry sa obáva, že po odchode pápeža zo Slovenska bude vláda uvažovať nad tým, ako opäť zavrieť ľudí doma. Vláda podľa Šutaja Eštoka opäť premrhala leto a nepripravila sa na tretiu vlnu pandémie.