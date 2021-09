Teologička Hidvéghyová: Cirkev a Synagógu spája duchovné dedičstvo

Aké sú vzťahy medzi židovskou a kresťanskou komunitou na Slovensku?

Židia a kresťania predstavujú dve veľmi rozmanité komunity, preto je ťažké ich vzťahy zovšeobecňovať. Na oficiálnej úrovni sa dá povedať, že dialóg sa za ostatných päť rokov posunul ďalej ako predtým za päťdesiat. V roku 2017 vznikla pri Konferencii biskupov Slovenska Komisia pre náboženské vzťahy so židmi a paralelne vznikla aj Komisia pre dialóg s Katolíckou cirkvou pri Ústrednom zväze židovských náboženských obcí. Obidve komisie vydali spolu základné dokumenty židovsko-kresťanského dialógu pod názvom Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím. Tie predstavujú kľúčové katolícke a židovské texty, ktoré hovoria o vzájomných vzťahoch. Vznikali v priebehu 70. rokov. Rok 1965 sa dnes považuje za medzník vo vývoji židovsko-kresťanského dialógu a aj dianie na Slovensku treba chápať v tejto súvislosti. Bol to rok, keď bola na Druhom vatikánskom koncile prijatá deklarácia Nostra aetate. Jej štvrtý bod o postoji Cirkvi k židom a judaizmu predstavuje základ pre vzájomný dialóg a spoluprácu.

Čo bolo obsahom spomínanej deklarácie?

Dokument potvrdzuje hlboký vnútorný vzťah medzi Cirkvou a Synagógou, ktoré spája duchovné dedičstvo. Podporuje priateľský dialóg a spoluprácu v duchu náboženskej slobody. Koncil zároveň rázne odsúdil antisemitizmus a každé obviňovanie, pohŕdanie a odsudzovanie Židov. Skoncoval aj s náboženskými predstavami, ktoré považovali židovské náboženstvo za prekonané. Aby sa tieto podnety dostali do praxe, v roku 1974 vznikla vo Vatikáne Komisia pre náboženské vzťahy so židmi a podobné komisie mali vzniknúť aj v ostatných krajinách, aby koordinovali dialóg na miestnej úrovni. Na Slovensku vznikla takáto komisia na katolíckej aj na židovskej strane v roku 2017.

Ako vnímate rozhodnutie pápeža Františka stretnúť sa so židovskou komunitou? Je to výsledkom úsilia o vzájomný dialóg?

Stretnutie na Rybnom námestí v Bratislave inicioval Svätý Otec, ale nie ako súkromná osoba. Je hlavou katolíckej cirkvi, a tá sa rozhodla pre dialóg a rozvíjanie vzájomných vzťahov so židmi už pred 56 rokmi. Počas totality sme impulzy z Koncilu nemohli uvádzať do života a ani po revolúcii to nebolo jednoduché. V učení Cirkvi ide vo vzťahu k židom o zámerný a sústavne rozvíjaný postoj. Zástupcovia židovskej komunity boli prítomní aj v Budapešti a mali príhovor na kresťanskom Eucharistickom kongrese. Ak by sa to niekomu zdalo čudné, zrejme sa ešte cirkevné učenie na túto tému v povedomí dosť neudomácnilo. Stretnutie so židmi je pre kresťana stretnutím s koreňmi jeho vlastnej, kresťanskej identity. Židovské náboženstvo nie je pre Cirkev niečo vonkajšie. Svedčí o tom napríklad aj skutočnosť, že pápežská Komisia pre náboženské vzťahy so židmi nie je zaradená pod Pápežskú radu pre medzináboženský dialóg, ako by sme asi čakali, ale pod Pápežskú radu pre napomáhanie jednoty kresťanov. Nie preto, že by sa chceli kresťania so židmi zjednotiť (rešpektujú svoju rozdielnosť), ale preto, že kresťanstvo má židovské korene a z nich musí neustále čerpať, ak chce žiť. Svätý Otec je v tomto veľmi autentický.

Aké posolstvo očakávate od pápeža na stretnutí?

Myslím si, že chce svojou prítomnosťou na danom mieste, ktoré je pre bratislavských Židov veľmi dôležité, prejaviť svoju spoluúčasť, svoju bolesť nad utrpením slovenských Židov a odpor voči každej ideológii, ktorá popiera rovnosť ľudí a národov aj dnes. Na Rybnom námestí je pamätník obetiam šoa na mieste, kde do roku 1969 stála neologická synagóga. Je to miesto, ktoré chce ostať v pamäti každého človeka, nie iba židovskej komunity. Ich tragédia je aj našou tragédiou. Jej ľudský rozmer bude živo prítomný v tých, ktorí na stretnutie prídu. Myslím si, že pápež František, bez toho, aby to sám chcel, je silným príkladom pre slovenskú spoločnosť, ako aj pre Európu. Nie iba pre kresťanov. Naše Slovensko leží v srdci Európy, ale samotná geografická poloha ešte neznamená, že týmto srdcom aj naozaj sme. Pápež František prichádza za ľuďmi tam, kde sú. Nečaká, že prídu k nemu, nekladie si podmienky. Otvára pre druhých myseľ, srdce aj náručie a ide, aby sa nimi stretol. Táto jeho úprimná a radostná láskavosť je odzbrojujúca. Verím, že jeho návšteva sa stane novou iskrou pre celú spoločnosť aj pre židovsko-kresťanský dialóg na Slovenku.