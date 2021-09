Súd s Trnkom pokračuje. Na rade sú nahrávky

Prokurátor navrhol vypočuť ako svedkov aj policajtov, ktorí so zaistenými zvukovými nahrávkami pracovali. Tie by sa tiež mali porovnať s dávnom zverejneným prepisom Gorily.

Polícia zaistila nahrávku rozhovoru Trnku s Marianom Kočnerom z roku 2014. Odsúdený Kočner na vtedajšieho generálneho prokurátora kričí a nadáva mu, prečo s nahrávkou vydieral podnikateľa Jaroslava Haščáka s Gorilou. Práve túto nahrávku chce sudca Marek Filo prehrať v pojednávacej miestnosti. Martin Krakovský, Trnkov advokát namieta vykonanie takéhoto dôkazu, predmetnej nahrávke považuje za dôkaz, ktorý bol získaný nezákonne.

„Môj klient nedal žiaden súhlas na to, aby bol jeho prejav nahrávaný. Okrem porušení občianskeho zákonníka je nahrávka vyhotovená,“ priblížil Krakovský.

Sudca Filo považuje nahrávku za „získanú zákonným spôsobom“ a po vyriešení technických problémov ju prehrá verejne.

Na poslednom pojednávaní s Trnkom v kauze Gorila vypovedal jeho nasledovník vo funkcii Jaromír Čižnár. Opísal stretnutie s expremiérom Robertom Ficom a Trnkom na Úrade vlády, kde si spolu vypočuli časť Gorily. „Čo to má byť? Postav sa a vypadni,“ mali byť jediné Ficove slová v reakcii na vypočutú nahrávku.

Čižnár popísal stretnutie s Trnkom a vtedajším premiérom Robertom Ficom asi z roku 2008, kde mal Trnka z laptopu cez USB kľúč pustiť asi 1,5 minútovú časť Gorily.

Šifrovanie USB kľúča a nahrávať naň zvukové súbory mal pre Trnku zabezpečiť jeho vtedajší podriadený prokurátor Miloš Bystriansky.

Pri skúške, či sa nahrávanie podarilo, si jeden zo súborov pustil. „Počul som len šum a pár hlasov,“ priblížil.

Postav sa a vypadni

„Boli sme priatelia a pracovali sme spolu. Priateľské vzťahy ale postupne ochladli,“ uviedol Čižnár vo vzťahu k Trnkovi.

Čižnár popísal, že sa mal Trnka okolo roku 2008 alebo 2009 domáhať stretnutia s vtedajším premiérom Robertom Ficom. Kedže ten odmietal, o sprostredkovanie stretnutia požiadal Čižnára. Nakoniec sa stretli asi na pol hodiny všetci traja na Úrade vlády.

Trnka tam mal z laptopu cez USB kľúč pustiť asi 1,5 minútový audiozáznam, na ktorom rozprával jeden zo zakladateľov politickej strany Smer František Határ. Toho hlas rozpoznal, keďže sa poznali a označil za aj za priateľa.

S kým sa Határ rozprával, Čižnár identifikovať nevedel. „Haščáka som v živote nestretol ani nevidel. Keby som ho dnes stretol ani ho nespoznám,“ popísal vzťah k Haščákovi, ktorý mal byť spolu s Határom druhou osobou na nahrávke.

„Nebolo tam nič iné, len že sa pán Határ s niekým rozprával o vyberaní sponzorského pre stranu Smer,“ popísal obsah nahrávky Čižnár. „Ani som nevedel, čo to malo znamenať,“ tvrdí.

„Čo to má byť? Postav sa a vypadni,“ mali byť jediné Ficove slová v reakcii na vypočutú nahrávku.

Od Pittnera

Podľa Trnku ale žiadnu pomoc na dohodnutie stretnutia žiadnu pomoc nepotreboval. „Svedok sa zrejme musí mýliť v čase, kedy opisuje stretnutie na Úrade vlády s Robertom Ficom. Od roku 2006 som sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí vlády, takže som nepotreboval od neho dohodnúť tresnutie. Ak som niečo potreboval, mal dosť dosť možností,“ reagoval Trnka na Čižnárove slová.

Tvrdí, že naopak problematický vzťah mal s Ficom vtedy Čižnár. „Ako Ficov kamarát zabránil jeho sestre v kariérnom postupe,“ tvrdí Trnka.

„Pánovi Ficovi som nič neprehrával a tobôž nie z USB kľúča,“ tvrdí Trnka. Podľa neho sekvenciu nahrávky púšťal Čižnárovi v roku 2006 v jeho kancelárii na Krajskej prokuratúre v Bratislave. „Neviem, či tam bol pán Fico,“ poznamenal.

Čižnárovi ju púšťal, pretože vedel o jeho priateľskom vzťahu s Határom, ktorého aj on sám vraj na nahrávke spoznal. Chcel si teda overiť, či je to naozaj on.

„Nahrávka bola nejasná a vyplynulo z nej, že sa dohaduje na nejakom sponzorskom dare. Zrejme niekedy pred voľbami v roku 2006,“ popísal Trnka. „Z nahrávky nič trestné nevyplývalo,“ poznamenal.

Túto nahrávku podľa vlastných slov dostal od vtedajšieho bývalého riaditeľa SIS Ladislava Pittnera. S tým sa vraj dobre poznal vďaka predchádzajúcim pracovným vzťahom.