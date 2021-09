Pápež: Prišiel som k vám ako pútnik. František príhovorom prekvapil kňazov

Pápež tiež vyhlásil, že cirkev má byť znakom slobody a prijatia. Má byť pokorná ako Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby nás obohatil. V bratislavskej Katedrále sv. Martina sa stretol s biskupmi, kňazmi, ako aj ďalšími zasvätenými osobami a katechétmi. Pápež vyzdvihol slobodu, tvorivosť a dialóg ako aspekty, ktorými sa má Cirkev riadiť.

„Cirkev, ktorá formuje ľudí v zmysle vnútornej a zodpovednej slobody a ktorá vie byť tvorivá v ponáraní sa do dejín a kultúry, je tiež cirkvou, ktorá vie viesť dialóg so svetom – s tými, ktorí vyznávajú Krista, hoci nie sú ‚od nás‘, s tými, ktorí kráčajú namáhavou cestou duchovného hľadania, a tiež s tými, ktorí neveria,“ vyhlásil Svätý Otec v príhovore duchovným.

Predstaviteľov cirkvi poprosil, aby nepodľahli pokušeniu okázalej nádhery a svetskej veľkoleposti. „Aká krásna je pokorná cirkev, ktorá sa neoddeľuje od sveta a nepozerá na život s odstupom, ale žije v jeho vnútri,“ povedal pápež. Vyzval ich nebáť sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Povzbudil ich, aby formovali veriacich k slobode od rigidnej religiozity. „Nik sa nesmie cítiť utláčaný, ale každý nech má možnosť objaviť slobodu Evanjelia a postupne vstúpiť do vzťahu s Bohom,“ vyhlásil.

Pápež na záver príhovoru požehnal Slovensku a poďakoval za prijatie. „Všetci sme krehkí a navzájom sa potrebujeme. Prijmime túto krízu na prehodnotenie nášho životného štýlu. Vyhrňme si rukávy a prebudujme našu spoločnosť. Robte to s pohľadom nahor, ako keď sa pozeráte na vaše krásne Tatry,“ uzavrel pápež František.

Kňazov prekvapil

Viacerých kňazov, katechétov, ale aj zasvätené osoby počas stretnutia so Svätým Otcom v Katedrále sv. Martina zaujalo, ako pápež reflektuje situáciu na Slovensku. Zhodli sa na tom, že jeho slová ich povzbudili.

„Dobre sa počúva, keď z jeho úst vychádzajú informácie o tom, ako žije cirkev u nás. Slová som pociťoval ako keď otec hovorí svojmu synovi, takto nejako viem, že žiješ, takto ti odporúčam, že by si mal žiť ďalej,“ povedal pre TASR Vendelín Pleva, ktorý je ekonómom v Bratislavskej arcidiecéze. Milan Kuzmiak z Prešovskej archieparchie bol nadšený a rád, že mohol vidieť zblízka Svätého Otca. „Taký zážitok sa asi tak skoro nebude opakovať. V tejto situácii potrebujeme takéto povzbudenie všetci,“ zhodnotil.

Veľké povzbudenie

Kapucín Ján Otruba sa pred stretnutím dopredu veľa modlil. „Prevýšilo to moje očakávania, túžby, veľmi dobre sa prihovoril. Bolo to veľmi vecné, do dnešnej doby veľmi aktuálne. Vidieť, že sa na to pripravil, popýtal sa na slovenské problémy,“ uviedol krátko po stretnutí s pápežom. Myslí si, že úlohu katolíckej cirkvi v našej spoločnosti a v dnešnej dobe vystihol na sto percent.

Sestru Serafínu zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá pôsobí v Bratislave, stretnutie veľmi povzbudilo a dalo jej veľmi veľa. „Rada som videla Svätého Otca aj naživo. A mám radosť, že naša cirkev je taká ako Svätý Otec alebo Svätý Otec je taký ako naša cirkev, čiže jednoduchá, spontánna, úprimná a pokorná,“ skonštatovala pre TASR. Na stretnutie sa pripravovali aj duchovne, modlila sa nielen za toto stretnutie, ale aj za pápeža Františka.