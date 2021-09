Vydierať a zatĺkať, to bola Trnkova taktika. Dnes pokračuje súd

Nahrávky sú z roku 2019. Trnka sa v aute rozprával s právnikom Lorántom Kósom o vyšetrovaní nahrávky Gorila a spoločne nevedeli prísť na to, odkiaľ má polícia informácie proti nim. „Počul som dva zdroje, že Marian ešte drží bobríka mlčanlivosti, a druhý, že Marian už púšťa,“ myslel si podľa nahrávky Kósa. Pracovali aj teóriou, že proti nim vypovedal bývalý majiteľ Penty Jaroslav Haščák. Práve on mal byť ústrednou postavou nahrávky v kauze Gorila. Finančník mal v byte na Vazovovej ulici v Bratislave dojednávať s politikmi napríklad privatizáciu či financovanie politických strán.

Trnka s Kósom nielenže netušili, že polícia ich odpočúva, ale ani to, že má k dispozícii aj niečo viac. V Kočnerom mobile totiž objavila aj záznam, ako podnikateľ nadáva v roku 2014 Trnkovi.

Špecializovaný trestný súd schválil v roku 2019 odpočúvanie Trnku, akcia sa volala Oskar 4. „Keď budeme všetko popierať, tak to je v pohode,“ uisťuje Trnka Kósu. Obaja si lámali hlavu nad tým, ako polícia prišla na to, že jedna kópia nahrávky Gorily bola v Maďarsku. „To odkiaľ vedia o tom Maďarsku, že nahrávka bola u notára?" zisťuje dvojica. "Tam sme zatĺkali ako hovädo. O Maďarsku vedel Haščák. Musíme sa zastaviť u Oskara, nech nám to všetko vyklopí,“ čítal prokurátor z prepisu rozhovoru medzi Kósom a Trnkom.

Oskar by mal byť Oskar Bereczk, starosta obce na juhu Slovenska. Práve on mal byť údajne iniciátorom, aby táto trojica zašla za Haščákom a vypýtala si peniaze za kópiu nahrávky. Kósa na nahrávke hovorí, že Haščák vyplatil Kočnerovi za Gorilu milión eur a Bereczkovi 250-tisíc v hotovosti a „ešte 200 úver“. Dodáva, že odovzdal „kúsok z Gorily“ Haščákovmu obhajcovi.

Práve tieto nahrávky sú podľa prokuratúry dôkazom, že Trnka skutočne skrýval nahrávku Gorily sedem rokov.

Trnkov obhajca Martin Krakovský však namietal, že týmto nahrávkam vôbec nerozumieť. Spochybnil preto prepisy nahrávok a na súd bude musieť prísť aj znalec. Sudca Marek Filo prehral aj nahrávky z Kočnerovho mobilu. Tie vznikli v čase, teda v roku 2014, keď sa Kočner snažil dopátrať, kto vydiera Haščáka.

„Problém je v jednej veci, dá sa povedať, že zajtra sa všetci zrútime. Všetci traja máme veľký problém. Ten materiál som mal ja, a kedysi dávno. A aj Dobroš, ale nikto nevedel, že ho má aj on. Nechceme mať v tom namočený nos, nechcem sa ráno nezobudiť. Nemyslím si, že Slavo to bude s vami riešiť. Tá vec sa týka ešte niekoho a ten, keď to začne riešiť,“ inštruuje Kočner právnika Kósu. Táto nahrávka bola uložená v Kočnerovom mobile.

„Pán premiér je presvedčený, že vy ste to dostali od Dobroša, Dobroš odo mňa a my traja sme dnes v centre záujmu najvyšších štátnych a všetkých ostatných orgánov tohto štátu. Netýka sa to len Slava, ten si to zaplatí. Komu to môže poškodiť, je kandidát na prezidenta, premiér,“ varuje Kočner právnika a odkazuje na vtedajšieho premiéra Roberta Fica (Smer).

Na pondelkovom pojednávaní bolo počuť aj nahrávku, na ktorej Kočner nadáva Trnkovi, že je „tupý ch..j“, lebo chcel vydierať Haščáka. Trnka si všetky nahrávky vypočul na lavici obžalovaných, sem-tam prekladal papiere, ale ani raz nereagoval na to, čo počúvala súdna sieň. Súd pokračuje aj v utorok, ďalšie pojednávania sú naplánované na november.

Kočnerove nahrávky

Sudca Filo považuje nahrávku za „získanú zákonným spôsobom“ a po vyriešení technických problémov ju prehrá verejne.

„Ja som to dostal v obálke, ktorú som hodil do schránky Škublovi (právnikovi Jarsolava Haščáka, pozn. red.). Tuším, čo to je, ale počuť o tom nechcem,“ reaguje Kósa. Po niekoľkominútovom rozhovore Kočner vraví, že mu po vysvetlení odľahlo. Uveril Kósovmu príbehu o tom, že Trnka s tým nič nemá.

„Dobroš, ospravedlňujem sa ti z toho, že som ťa z niečoho obvinil,“ vraví Kočner s tým, že „naozaj to tak vyzeralo“.

„Poprosím vás pán Kósa, keď vám zavolá Škubla, povedzte mu že Dobroš s tým nemá nič spoločné. ,“ dodal Kočner.

Druhá nahrávka sa začína Kočnerovým monológom, počas ktorého uvedie čas a miesto stretnutia. Ide o nahrávku s Kósom, kde hovorí o klientovi, firme, od koho mal nahrávku mať. Kósa tvrdí, že si myslel, že za firmou stojí Kočner. Kočner to odmieta a tvrdí, že o ničom nevedel. „Viem, aký má názor na túto vec a že na výpalné je alergický,“ opisuje Kočner Haščákov postoj k vydieraniu. Je presvedčený, že by to nemalo zmysel.

Tretia nahrávka. Kočner s Trnkom

Tretia nahrávka je verejnosti známa. Ide o záznam, kde Kočner nadáva Trnkovi, že je „tupý ch..j“. Kočner tvrdí, že je presvedčený, že Trnka stál za vydieraním a pýta sa ho, kde sú kópie Gorily.

Ide o rozhovor z leta 2014, keď si bol Kočner už istý, že Trnka sa spojil s Kósom a starostom Dolného Baru Bereczkom a spoločne vydierali Haščáka. Záznam má viac než hodinu. Počas rozhovoru podnikateľ zdôrazňuje, že keby šlo Trnkovi o peniaze, mal mu to povedať, keďže mu drží kasu.

"No prosím ťa, potreboval by som jednu vec vedieť, presne do detailov, se vším všudy, naozaj tak ako sa udiala, a to je Gorila, Kósa, Oskar, ty a všetko to, čo ste s tým urobili.

To znamená moje otázky sú, okrem toho teda, že si Oskarovi a Kósovi povedal, že ten materiál máš od Siskárov a nie odo mňa, čiže to si im zatajil. Keby si im to povedal, tak by do toho nešli," nadáva Kočner Trnkovi a usvedčuje ho z klamstva.

„Ty si k…t. Ty si jeden nebetyčný k…t., k…t, k…tov. Prečo ste išli vydierať toho Haščáka? Vieš k…a, že je to človek, ktorý okrem iného pomáhal, do p..e, a kupoval poslancov, keď si sa mal stať generálnym prokurátorom,“ nadával Kočner na nahrávke Trnkovi a opakuje, že mu neverí.

Obžalovaný Trnka sedí v pojednávacej miestnosti a počúva.

Až neskôr v nahrávke Trnka pripúšťa, že vo vydieraní Haščáka mal prsty.

„Oskár dostal nápad, že by sa to dalo speňažiť. Že by sme to nahrali. Povedal som, že si to necháme premyslieť hlavou,“ hovorí na nahrávke bývalý šéf prokuratúry. Trnka začal Kočnera presviedčať, že „Slavo vedel, že Kočner s vydieraním nič nemal“.

Oskar štyri

Špecializovaný trestný súd schválil v roku 2019 odpočúvanie Trnku. Polícia ho v mesiacoch august a september toho roku odpočúvala aj z jeho auta, akciu nazvala Oskar 4. Trnka pritom nevedel, že polícia už má v rukách známu nahrávku Trnku s Kočnerom.

Na nahrávkach je Trnka s Kósom a rozoberajú, čo na nich kto povedal. Rozmýšlajú, či polícii poskytol informácie Haščák.

„Keď budeme všetko popierať, tak to je v pohode,“ uisťuje Trnka Kósu. Kósa na nahrávke prezrádza, čo vypovedal na polícii. „To odkiaľ vedia o tom Maďarsku, že nahrávka bola u notára?" zisťuje dvojica.

Muži sa bavia, že nahrávka je získaná nezákonne a tým pádom nemôže byť použitá ako dôkaz. “Ty si im to stretnutie potvrdil?” Pýta sa jeden druhého. “Takže to nejde o nahrávku z bytu, ale o nahrávku, keď ste boli v kancli,” hovorí tiež Kósa Trnkovi.

“Dobroš, vyslovene bola otázka, či viem o tom, že ten záznam bol v Maďarsku u notára, toto musel Haščák vypovedať, odkiaľ by to vedeli?”

“Tam sme zatĺkali ako hovädo. O Maďarsku vedel Haščák. Musíme sa zastaviť u Oskára, nech nám to všetko vyklopí.”

Na druhej nahrávke sú tí istí muži. Kósa rozpráva o tom, čo ho na výsluchu u vyšetrovateľa Záloma zarazilo.

"Bola to otázka, či som sa stretol s Marianom v Park cafe a on že či sme sa rozprávali,” spovedá sa Kósa Trnkovi. Policajti o stretnutí vedeli z druhej Kočnerovej nahrávky medzi Kočnerom a Kósom.

“Nie je to, kde on mal namontovaný ten systém na tých novinárov?” pýta sa Kósu Trnka.

“Nie, toto je drahá reštaurácia za parlamentom. On vtedy mi núkal tie peniaze nech poviem, odkiaľ to mám, ja som samozrejme zatĺkal. On si myslel, že si ma kúpi," uviedol Kósa a dodal, že sa rozprávali len pri aute, takže polícia o stretnutí môže vedieť len s Kočnerovej výpovede.

“Počul som dva zdroje, že Marián ešte drží bobríka mlčanlivosti a druhý, že Marián už púšťa,” dodal Kósa.