Vyšetrovateľov NAKA obvinili z manipulácie výpovedí

Podľa uznesenia o obvinení sa dohadovali so svedkami niektorých toxických káuz na výpovediach či ich výpovede upravovali.

Podnetom na začatie trestného stíhania bola informácia z prostredia SIS.

Z uznesenia o obvinení, ktoré má Pravda k dispozícii, sa Čurilla a Ďurka 15. mája 2020 zúčastnili na akcii, počas ktorej mal byť zadržaný Martin Mikulec. Hľadali ho na adrese jeho trvalého pobytu, hoci obaja vedeli, že už od 11. mája bol v Chorvátsku.

Ešte 15. mája mal Čurilla telefonicky hovoriť s Mikulcom a dohodli sa, že sa dobrovoľne vráti a bude s políciou spolupracovať. No vyšetrovatelia sa rozprávali aj s Petrom Petrovom, ktorý mal zabezpečiť, aby sa „Martin Mikulec na Slovensko nevrátil, lebo bude zadržaný na hraniciach“. Mikulca našli vlani 5. augusta mŕtveho v českom Zlíne.

„Čím obvinení zabránili prítomnosti ako aj vykonaniu výsluchu v tom čase obvineného Martina Mikulca,“ konštatuje vyšetrovateľ v uznesení o obvinení.

Ďurka ďalej 20. augusta 2020 vypočul v budove policajného prezídia na Račianskej ulici v Bratislave Csabu Dömötöra. „A to tak, že … znenie výpovede svedka napísal sčasti podľa seba a nie tak, ako vypovedal svedok… a to z dôvodu, aby aj výpoveď svedka Csabu Dömötöra potvrdzovala výpoveď svedka Mateja Zemana v dôležitých okolnostiach týkajúcich sa stretnutia osôb Matej Zeman, Ľudovít Makó a František Böhm v prevádzke Towers v Bratislave,“ píše sa ďalej v uznesení s tým, že aj na základe tohto dôkazu Špecializovaný trestný súd v Pezinku poslal vlani v septembri do väzby bývalého šéfa kriminálky Finančnej správy Makóa.

Toho polícia zadržala v rámci akcie Božie mlyny a aj na základe jeho výpovedí nasledovali ďalšie policajné akcie.

„Podnetom na začatie trestného stíhania bola spravodajská informácia nelegálneho ovplyvňovania svedkov závažnej trestnej činnosti poskytnutá Slovenskou informačnou službou zo dňa 26. 03. 2021, pod stupňom utajenia "dôverné“, ktorá bola doručená 31. 03. 2021 na odbor inšpekčnej služby Západ útvar inšpekcie Úradu inšpekčnej služby," píše sa ďalej v odôvodnení uznesenia o obvinení oboch vyšetrovateľov.

Spravodajská informácia sa mala týkať podozrení z nelegálneho ovplyvňovania svedkov – tak policajtmi, ako aj civilnými osobami.

Podnetom na stíhanie Ďurku a Čurillu je aj záznam prokurátora bratislavskej krajskej prokuratúry, ktorý spísal koncom marca tohto roku Branislav Zurian, a výsluch Jána Kaľavského. Inšpekčná služba postupne zbierala dôkazy, preto boli „vykonané viaceré zaisťovacie úkony“ – aj priamo v budove policajného prezídia, kde boli zaistené rovnopisy vyšetrovacích spisov, aj niektoré spisy, ktoré vyšetrovatelia odmietli vydať, či v priestoroch detašovaného pracoviska NAKA v Trenčíne.

