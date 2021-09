Mikulec nad rezignáciou neuvažuje. Boj medzi NAKA a inšpekciou nie je, tvrdí

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) neuvažuje o tom, že by odstúpil z funkcie. Neobáva sa, že by si po neho prišla polícia v súvislosti s podozreniami, ktoré tvrdí opozícia, že je podozrivý z prijatia úplatku 100-tisíc eur ešte v čase, keď šéfoval vojenským spravodajcom pri nákupe špeciálneho softvéru. Mikulec to dnes povedal v relácii Braňo Závodský Naživo v Rádiu Expres.