Vyhlásenie vyšetrovateľov o obvinení kolegov: Je to omyl alebo úmysel?

V liste ubezpečujú, že svoje povolania budú „riadne a zákonne vykonávať aj naďalej“. Reagujú tak na zadržanie štyroch kolegov a ich obvinenia, čo sa „má javiť ako rozsiahle možné páchanie trestnej činnosti na našom pracovisku“.

Štyria vyšetrovatelia NAKA sú obvinení z marenia spravodlivosti a zneužívania pravomoci verejného činiteľa. Policajná inšpekcia ich viní z manipulovania výpovedí niektorých svedkov v toxických kauzách, či doslova manipulovania ich konania.

„Chceme dôrazne vyjadriť jednohlasne presvedčenie, že ak by títo páchali trestnú činnosť, že by bolo dôvodné ich obviniť za zločiny a dokonca ich obmedziť na osobnej slobode, my sami by sme o tom museli mať z mnohoročnej spolupráce na konkrétnych trestných veciach jednoznačne vedomosť a boli sme prví, vrátane kolegov zadržaných, ktorí by to odhalili a riešili, ako tomu bolo nespočetne krát počas našej praxe,“ píšu vyšetrovatelia 1. a 2. oddelenia vyšetrovania odboru Bratislava Národnej kriminálnej agentúry.

„Nič také sa ale v tomto prípade nestalo a v súčasnosti dochádza buď omylom alebo úmyselne k tomu, že niektoré orgány činné v trestnom konaní (pričom veľmi dobre chápeme zákonné možnosti, postupy a vyhodnocovanie dôkazov) svoju činnosť, z nášho pohľadu a hlavne na základe našej znalosti informácií, vykonávajú tak, že to v nás vzbudzuje dôvodnú obavu, že tieto kroky nesledujú zákonné účely, na ktoré sami zásadne a výhradne dbáme pri našej činnosti ako orgánov činných v trestnom konaní,“ konštatuje sa v liste, ktorý médiám sprostredkoval hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

No aj dodávajú, že sa „rôzne osoby a skupiny zo zištných dôvodov snažia vyjadrovať k ich zákonnej činnosti. "Za našu mnohoročnú služobnú činnosť sme si všetci zvykli na veľa situácií a snáh o zmenu nášho prístupu a rozhodnutí. Je potrebné skonštatovať, že v drvivej väčšine prípadov sa trestné konania, v ktorých sme vykonávali prípravné konanie, končia tak, že sami máme oprávnený pocit, že spravodlivosti bolo učinené zadosť,“ pokračujú vyšetrovatelia. List je podpísaný jednoducho: "Všetci vyšetrovatelia 1. a 2. oddelenia OBA NAKA PPZ (okrem 4 zadržaných kolegov).

Plné znenie listu zverejnil na sociálnej sieti aj minister financií a líder najsilnejšieho koalilčného hnutia Igor Matovič. Ministrom vnútra je nominant tohto hnutia Roman Mikulec.