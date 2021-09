ONLINE: Do Šaštína sa zaregistrovalo 45-tisíc veriacich

8:24 Diaľnicu D2 v úseku od Bratislavy po Kúty uzavreli pre presun pápeža.

8:00 Práve na sviatok Sedembolestnej Panny Márie zavŕši svoju štvordňovú návštevu na priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne. Od skorého rána sem prichádzajú tisícky pútnikov. Od stretnutia očakávajú povzbudenie a tešia sa, že uvidia hlavu katolíckej cirkvi naživo. Slovensko pápež navštívil po takmer 20 rokoch. Naposledy tu bol pápež Ján Pavol II. v rokoch 1990, 1995 a 2003.

VIDEO: Takto sa veriaci schádzajú v Šaštíne.

Pápežov program začína modlitebným stretnutím s biskupmi a následne o 10. hodine začne omša. Návšteva sa končí o 13:45 kedy odletí naspäť do Ríma. Rozlúčkový ceremoniál sa uskutoční na bratislavskom letisku.

Na podujatie sa podľa organizátorov zaregistrovalo približne 45-tisíc účastníkov, z toho 437 hendikepo­vaných, 5 981 detí a 2 629 cudzincov. S organizáciou pomáha 1 432 dobrovoľní­kov, organizátorov a dodávateľov je 464. Na podujatie v Šaštíne sa zároveň registrovalo 757 kňazov.

Na viacerých cestách do Šaštína sa tvoria kolóny a premávka je zhustená. Veriaci mali byť v sektoroch najneskôr o ôsmej, no mnohí si príchod nechali na poslednú chvíľu a v okolí Šaštínskej Baziliky Sedembolestnej Panny Márie autá postupujú krokom. Preto organizátori umožnia vstup do sektorov až do 9.00 h.

V súvislosti s omšou v Šaštíne treba počítať so zdržaním na príjazdových cestách. Zhustená premávka je v týchto chvíľach najmä zo smeru od Senice. Polícia odporúča využiť iné príjazdové trasy.

„Od Holíča na Petrovu Ves, od Kútov na obec Čáry. Od Trnavy využiť cestu cez Bukovú, Prievaly, Plavecký Mikuláš, Lakšársku Novú Ves a Borský Mikuláš. Od Malaciek odporúčame použiť aj cestu v smere Sekule, Borský Svätý Jur a Šaštín – Stráže,“ uviedla polícia.