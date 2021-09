Sudca už dve hodiny rozhoduje o väzbe pre štvoricu vyšetrovateľov NAKA

Sudca na neverejnom zasadnutí a výsluchu bude postupne od 18.00 h rozhodovať o väzbe vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) – Jána Čurilla, Pavla Ďurka, Milana Sabotu, Štefana Mašinu a dočasne povereného šéfa ÚIS Petra Scholtza Podľa vyjadrenia advokáta Petra Kubinu pravdepodobne eskortovali ako prvého jedného z jeho dvoch klientov, a to Jána Č. Sudca by mal rozhodovať po hodine a rozhodovanie je naplánované predbežne do 22.00 h.

„Prokurátor KP Bratislava podal dňa 15. septembra 2021 na OS Bratislava III návrh na väzobné stíhanie piatich obvinených osôb, a to z dôvodu, aby neovplyvňovali svedkov a nepokračovali v páchaní trestnej činnosti,“ TASR o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.

Čítajte viac Vyšetrovateľov NAKA obvinili z manipulácie výpovedí

„Prokurátorom KP Bratislava bol podaný dnes po polnoci návrh na vzatie piatich obvinených do väzby z dôvodu tzv. kolúznej a preventívnej väzby. To je nateraz všetko, čo vám k tomu môžem povedať. Dôkaznú situáciu nebudem komentovať,“ povedal médiám pred začiatkom rozhodovania prokurátor KP v Bratislave Juraj Chylo. Či bude sudca rozhodovať o každom obvinenom osobitne po hodine, je podľa slov prokurátora v réžii sudcu pre prípravné konanie.

Scholtza obvinili z pokračovacieho zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zločinu marenia spravodlivosti. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR v utorok (14. 9.) poskytol hovorca Skladan.

„Prokurátor KP Bratislava po tom, ako dňa 10. septembra 2021 vydal uznesenie o začatí trestného stíhania, vzniesol dňa 14. septembra 2021 obvinenie P. S. pre pokračovací zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin marenia spravodlivosti,“ sprostredkoval Skladan stanovisko KP Bratislava. Scholtza zadržali v pondelok.

Čítajte viac Inšpekcia zadržala vyšetrovateľov NAKA i svojho vlastného dočasného šéfa

V trestnej veci vedenej pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa vyšetrovateľ ÚIS obvinil štyroch príslušníkov NAKA. „Dňa 14. septembra 2021 vzniesol obvinenie štyrom príslušníkom NAKA Prezídia Policajného zboru, odbor Bratislava, J. Č., P. Ď., M. S. a Š. M.,“ doplnil hovorca.

Dvojicu príslušníkov NAKA Čurillu a Ďurka obvinili v pondelok aj v trestnej veci takzvaného ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov.