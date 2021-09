Vojnu v polícii bude riešiť parlament. Na vyšetrovateľov nasadili aj agenta

O situácii v policajných zložkách sa chce rozprávať prezidentka Zuzana Čaputová s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO). V piatok zasadne v parlamente branno-bezpečnostný výbor, na ktorý sú pozvaní generálny prokurátor Maroš Žilinka, špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a policajná viceprezidentka Jana Maškarová.

Čítajte viac Sudca rozhodoval hodiny. Vyšetrovatelia Čurilla aj Ďurka idú do väzby

Uznesenie o obvinení

Na verejnosť sa dostalo uznesenie o obvinení prvých dvoch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Podľa neho sa Ján Čurilla a Pavol Ďurka zúčastnili vlani 15. mája na akcii, počas ktorej mal byť zadržaný šéf takáčovcov Martin Mikulec. Nebol, pretože Mikulec bol v Chorvátsku. Vyšetrovatelia však podľa uznesenia o obvinení o tom vedeli, napriek tomu naplánovali akciu na jeho zadržanie. Dokonca sa telefonicky spojili so samotným Mikulcom.

Ján Kaľavský, niekdajší šéf operatívcov NAKA, vypovedal, že bol pri tom, keď Čurilla volal Mikulcovi. Počul, ako Čurilla povedal, nech sa Mikulec čím skôr vráti na Slovensko, lebo „je to v jeho záujme“. V ten istý deň bolo po Mikulcovi vyhlásené celoštátne pátranie, hoci – ako podotkol Kaľavský, Mikulec povedal, že sa „vráti naspäť a bude vypovedať“.

Kaľavský mal svojho informátora, bol ním Peter Petrov. „Asi týždeň alebo dva po tom, ako bol Mikulec v zahraničí, mu telefonoval Peter Petrov a vravel mu, že sa Mikulec vracia na Slovensko a chce vypovedať,“ píše sa v uznesení o obvinení vyšetrovateľov.

Kaľavský v ten istý deň prišiel za Čurillom a Ďurkom, vytočil Petrova a dal ho na hlasné odpočúvanie. Petrov zopakoval, že Mikulec chce ísť vypovedať. Jeden z vyšetrovateľov mal pokrútiť hlavou na znak nesúhlasu, nech Petrov Mikulca zastaví, lebo „ho zastavia na hraniciach a zoberú ho“.

Pri tomto telefonáte mali byť aj iní vyšetrovatelia zo skupiny Apači, ktorí sa špecializujú na takáčovcov. Aj pred nimi mali Čurilla a Ďurka povedať, že „nemá službu ten správny sudca, teda ten ich sudca, nakoľko 90 percent realizácií robili pri vybraných sudcoch…“

Keď sa Kaľavský dozvedel, že Mikulec sa obesil, a „má byť niekde v Čechách“, informoval vyšetrovateľov zo skupiny Apači. Informáciu overili a podľa neho „boli všetci radi, že sa im ďalší zločinec obesil, tak to brali, že je to dobre, že je to ďalší spoločný zárez na pažbe“.

Vyšetrovateľ v uznesení pripomína Čurillove slová, ktoré mal povedať agentovi a ktorými sa priznal, že na jeho pokyn konal Petrov a zastavil Mikulca pri návrate domov: „Keď to on kok.t povie, tak ja ti radím povedz, že toto neni pravda. Lebo signál na odposluchoch nemôžu mať, a keď to nemáš nikdy napísané. Lebo toto by bol prúser jak, jak, jak víno.“

Pozor, agent

„K predmetnej trestnej veci bol použitý agent. Stretol sa s Čurillom v Ďurkovej kancelárii. Vypytovali sa ho na vypočúvanie na inšpekcii, prečo vydal mobil a prístupové kódy. Vysvetlil im, že sa obáva, lebo v mobile mal nejaké screenshoty, komunikáciu s podriadenými a otvorené konto služby gmail. Ďurka vraj začal cez znalca z odboru informatiky zisťovať, či sa inšpekcia môže dostať do jeho konta a dostať sa aj ku komunikácii s Čurillom. Išlo najmä o screenshot správy od Čurillu, ktorá "bola agentovi adresovaná s bodmi pripravenými pre výpoveď Dömötöra“.

O niekoľko minút po tomto rozhovore Čurilla opäť zavolal agenta. Pripravený mali mať celý spis, ktorý sa týkal takáčovcov, a vysvetľovali mu, že správa s bodmi, ktoré sa týkali výpovede Csabu Dömötöra, nesedí so spisom.

Čurilla mu mal údajne povedať, že ak by sa ho niekedy pýtali na zastavenie Mikulca pri návrate na Slovensko, tak to „nemal potvrdiť“.

„Podľa vyjadrení agenta vyšetrovatelia vždy potrebovali vyskladať skutok tak, aby ho potvrdzovali dve alebo tri osoby,“ pokračuje uznesenie.

V ďalšej stati vyšetrovateľ inšpekcie opisuje, ako prišiel agent do kancelárie vyšetrovateľa Ďurku, ktorý sledoval tlačovú konferenciu predsedu Smeru Roberta Fica ku kauze advokáta Martina Ribára. To bol v minulosti práve Ďurkov prípad. „P. Ďurka povedal, že tieto vyjadrenia nezostanú nepotrestané, a že on o chvíľu uvidí, to povedal tak cez zuby smerom k R. Ficovi potichu. Následne agent povedal P. Ďurkovi, že je to kok.t, pričom P. Ďurka reagoval s tým, že to by sa na neho aj J. Čurilla hneval, keby to zostalo nepotrestané,“ konštatuje uznesenie o obvinení Čurillu a Ďurku.

„Delenolez“ Csaba

Vyšetrovateľ Ďurka je obvinený, že „znenie výpovede svedka napísal sčasti podľa seba, a nie tak, ako vypovedal svedok… a to z dôvodu, aby aj výpoveď svedka Csabu Dömötöra potvrdzovala výpoveď svedka Mateja Zemana v dôležitých okolnostiach týkajúcich sa stretnutia osôb Matej Zeman, Ľudovít Makó a František Böhm v prevádzke Towers v Bratislave“.

Týka sa správy, ktorá obsahovala inštrukcie, ako má Dömötör vypovedať o odovzdaní úplatku. Zeman mal totiž doniesť 100-tisíc eur bývalému šéfovi kriminálky Finančnej správy Ľudovítovi Makóovi a bývalému príslušníkovi SIS Františkovi Böhmovi do kaviarne v širšom centre Bratislavy.

Dömötör mal vypovedať, že videl, ako Zeman odovzdáva obálku, v ktorej malo byť stotisíc. Vyšetrovateľ však v uznesení dokazuje, že na kaviarni sú fólie, ktoré majú zrkadlový efekt. Čiže Dömötör, ktorý stál pred kaviarňou, nemohol vidieť, čo sa deje vnútri.

K Ďurkovi Dömötöra priviedol Kaľavský. Mal popísať, že Dömötör sa „klepal, triasol sa“. Kaľavský vypovedal, že keď sa po čase vrátil za Čurillom a Ďurkom, mal sa Ďurka smiať, že „je to úplný retard, že nevedel zopakovať vôbec nič a musel si celú zápisnicu, celý výsluch, napísať on bez toho, aby sa sám k tomu C. Dömötör vyjadril a následne ju C. Dömötör len podpísal“.

Podľa doslovných prepisov zvukových záznamov, ktoré poskytla SIS, mal vo februári tohto roku Petrov povedať: „Ja som im dohodol Zemáka, aby vypovedal proti Makovi. Ja som dohodol to, že, že zosúladili výpovede Čabu Domotora so Zemákom, aby im sedeli. Ja som im vybavil Jakuzu, že vypovedal o tom vydieraní… Čurilla to vie.“ Cenou za to mala byť Petrovova ochrana.

Ďalej mal Petrov povedať aj: „Ale na mne stojí aj Kučerkova Legalizácia, Očistec, Judáš, všetko.“ Alebo: „A ja si pamätám, keď mi povedal Čurilla, že keby neni mňa, neni takáčovcov, keby neni takáčovcov, neni Maka, neni Očistec, keby neni Maka, neni Judáš, všetko som to robil ja.“

Na margo Dömötörovej výpovede sa mal vyjadriť: „Jasné, že Čaba bol trošku delenolez a Paľo Ďurka musel trošku upraviť zápisnicu, nech chronológ sedím, nebudem zas.“

Inšpekcia si vyžiadala súpis vstupov do objektov policajného prezídia. Podľa nich bol Dömötör na prezídiu 18. augusta 2020, ale oficiálne vypovedal až 20. augusta.

Vyšetrovateľ ďalej konštatuje, že Ďurka bol 18. augusta 2020 v Leopoldove – navštívil Zemana vo väznici ešte pred stretnutím s Dömötörom. „Ponechávam na vážne zamyslenie, prečo potreboval vyšetrovateľ P. Ďurka navštíviť M. Zemana na 40 minút bez vykonania procesného úkonu práve pred návštevou C. Dömötöra,“ píše vyšetrovateľ v uznesení.

Policajná inšpekcia konštatuje, že aj na základe Dömötörovej výpovede bolo vydané uznesenie Makóovi a Böhmovi a podaný podnet na návrh ich väzobného stíhania. Súd rozhodol o väzbe aj na základe výpovedí Dömötöra a Zemana, použil ich v odôvodnení väzby.

„Na základe uvedeného je jednoznačne preukázané vedomé konanie obvineného Pavla Ďurku v tom, že doplnil výpoveď Csabu Dömötöra tak, aby to sedelo a aby týmto potvrdil výpoveď svedka M. Zemana v trestnej veci vedenej na Národnej kriminálnej agentúre… a na základe aj ktorej boli osoby Ľ. Makó a F. Böhm vzaté do väzby Špecializovaným trestným súdom v Pezinku,“ píše vyšetrovateľ.

Podľa neho je jednoznačne preukázané, že Dömötör nevedel, čo sa v kaviarni Towers deje, a „práve obvinený Pavol Ďurka tieto nepravdivé skutočnosti napísal podľa seba“.

Vojna v polícii

O vojnovom stave v polícii sa verejne hovorí už mesiace. Ani minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), ale ani odchádzajúci policajný prezident Peter Kovařík dosiaľ nechceli pripustiť, že proti sebe bojujú dve policajné zložky. Keď Kovařík 20. júla zastavil akciu policajnej inšpekcie, za čo platí obvinením a nakoniec aj kreslom policajného prezidenta, hovoril iba o „napätí v zbore“. Ale dodal, že niekto ide po vyšetrovateľoch z tímu Očistec, mali povolené kolesá na autách či „niekto sa za nimi ťahal“.

Na verejnosť sa dostali rôzne scenáre, pri ktorých mali byť zadržaní vyšetrovatelia, prokurátori, dokonca aj šéf špeciálnej prokuratúry Lipšic. Ten sa dostal do verejného sporu s generálnym prokurátorom Žilinkom, keď bolo zastavené a vrátené späť polícii stíhanie bývalého šéfa tajných Vladimíra Pčolinského a podnikateľa Zoroslava Kollára, zastavené stíhanie finančníka Slavomíra Haščáka.

Ďalšou rozbuškou v už tak napätej situácii je obvinenie vyšetrovateľov a dočasného riaditeľa inšpekčnej služby. Práve Úrad inšpekčnej služby ich všetkých v pondelok zadržal a obvinil. Podľa Hegera na Slovensku vrcholí zápas o právny štát.

„Za dvanásť rokov tu zmocnela organizovaná sieť ľudí, pre ktorých sú polícia, prokuratúra aj súdy len prostriedkom na zabezpečenie beztrestnosti,“ vyhlásil. Podľa neho „sme svedkami pokusov o zastrašovanie, vyhrážanie sa ľuďom“.

„Je to ťažký zápas, ale chcem ubezpečiť, že moja vláda tento zápas nevzdá. Ľudí, ktorí bojujú v ťažkých podmienkach o spravodlivosť, neopustíme. Prosím, vydržte, mafia a korupcia budú porazené,“ dodal Heger.

Čaputová v reakcii na čoraz vyostrenejšiu situáciu pozvala premiéra na rozhovor. Tvrdí, že vyšetrovanie káuz by malo byť nielen dôveryhodné a spravodlivé, ale malo by sa tak aj javiť. „Dnes sa javí skôr tak, že policajné štruktúry si navzájom vyrovnávajú účty,“ povedala prezidentka a vyzvala všetkých aktérov tejto kauzy, aby verejne objasnili svoje konanie.