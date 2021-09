Hurbanovu cenu dostali Feldek, Sabaka i Hegerová

"Hurban bol jeden z kodifikátorov spisovnej slovenčiny a tá je nástrojom, bez ktorého by som bol stratený," poznamenal Ľubomír Feldek, keď si preberal štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana z rúk predsedu parlamentu Borisa Kollár (Sme rodina).

V ďakovnej reči pripomenul svoju divadelnú hru Nepolepšený svätec, ktorá rozpráva o vykonštruovaných súdnych procesoch počas 50. rokov minulého storočia. Nespravodlivo v nich odsúdili vyše 70-tisíc ľudí, vrátane Feldekovho otca. Jedným z nich bol aj lekár a politik Silvester Krčméry, ktorý je hlavnou postavou hry. „Bolo vtedy spáchaných 250 justičných a tisíce ďalších vrážd,“ podotkol Feldek.

Ďalšími laureátmi ceny sú Anton Tunega, Albert Púčik a Eduard Tesár, ktorých popravili práve za to, že sa v 50. rokoch postavili na odpor totalitnému komunistickému režimu. Boli predstaviteľmi Bielej légie, antikomunistickej a kresťanskej odbojovej organizácie. „Mŕtvi už cenu nepotrebujú, ale my potrebujeme povedať, ku komu sa hlásime a kto sú naši hrdinovia,“ vyjadril sa Ján Figeľ, predseda Nadácie A. Tunegu, A. Púčika a E. Tesára pri preberaní ceny.

Cenu za lekára a diplomata Antona Neuwirtha prebrala jeho dcéra Anna Záborská. „Jeho životným mottom bolo liečiť s láskou. Od svojej mladosti videl zlo páchané nacistami, potom komunistami a uvedomoval si, že jediné, čím ho možno nahradiť, je dobro. Aj ako lekár videl, že choroba je zlo a pacientovi nestačí dať lieky, ale s láskou a úctou mu treba pomôcť sa cez to zlo dostať,“ povedala Záborská. Neuwirth bol v minulosti politickým väzňom, no svojim väzniteľom a prenasledovateľom odpustil. Zomrel ako 100-ročný začiatkom tohto roka.

Infektológ Peter Sabaka stál v prvej línii boja proti COVID-19. Tvrdí, že zažil najťažší rok vo svojom živote… „Sprvu som sa bál, bola to nová, neznáma choroba, ale strach musel ísť bokom. Aj teraz máme obavy, ako to bude pokračovať, ale vďaka očkovaniu a doterajším skúsenostiam z liečenia choroby verím, že to ďalej zvládneme,“ povedal Sabaka. Ocenenie podľa vlastných slov prebral v mene všetkých zdravotníkov. „Sľubujem, že budeme bojovať ďalej a starať sa o našich pacientov najlepšie, ako vieme,“ dodal.

Po prvý raz cenu získala aj žena – šansoniérka Hana Hegerová. Prirovnávali ju k slávnej Edith Piaf, hoci ona to odmietala. V marci vo veku 89 rokov zomrela. „Verím, že jej nenapodobiteľný hlas a piesne naďalej ostanú v pamäti,“ povedal o Hegerovej, ktorú familiárne volal „babča“, jej vnuk Marek Heger. Prebral za ňu aj cenu.

Ceny sa udeľujú už tretí rok na výročie založenia Národnej rady Slovenskej republiky 16. septembra 1848. Práve Jozef Miloslav Hurban, ktorý „bojoval perom a mečom“, bol prvým predsedom Národnej rady.