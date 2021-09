Smer chce opäť odvolávať Mikulca, kritizuje závery bezpečnostnej rady

Zároveň podotkol, že premiér Eduard Heger (OĽANO) nemôže tolerovať pošliapavanie spravodlivosti a právneho štátu. „Bezpečnostná rada je mimoriadne dôležitý ústavný orgán, ktorý zásada v situáciách, kedy je krajina v kríze, alebo kedy treba reagovať na pravdepodobnosť krízových situácií. Vychádzali sme z toho, že bezpečnostná rada bude rokovať o tom, čo sa deje predovšetkým na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) a na špeciálnej prokuratúre,“ skonštatoval Fico.

Očakával, že rada bude hovoriť o tom, ako si vyšetrovatelia NAKA „vymýšľajú trestné činy, vyrábajú úradné záznamy a na základe týchto vymyslených úradných záznamov a vymyslených trestných činov začínajú trestné konanie vo veci“. Tieto informácie podľa Ficových slov vyplývajú z nahrávok a uznesení o vznesení obvinenia voči vyšetrovateľom NAKA. Myslí si, že sa to nemohlo diať bez toho, aby o tom vedeli minister vnútra a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Dodal, že vyšetrovatelia zrejme nekonali len tak, ale na niečí pokyn.

Aj vzhľadom na to Smer očakával, že po rokovaní bezpečnostnej rady skončí Mikulec vo funkcii. Miesto toho však podľa Ficových slov prišli členovia rady so zámerom odobrať kompetencie Generálnej prokuratúre (GP) SR a posilniť špeciálnu prokuratúru. Hovorí, že tak chcú odobrať právomoci prokurátorom a vyšetrovateľom, ktorí chcú zločiny vyšetriť a pridať ich zločincom. „Môžeme sa tešiť, že nám v bleskovom tempe predložia do NR SR v skrátenom legislatívnom konaní šialené novelizácie trestného zákona a trestného priadku. Výrazne sa posilní Lipšic a výrazne sa oslabí (generálny prokurátor Maroš-pozn. TASR) Žilinka,“ podotkol.

Bezpečnostná rada štátu sa zišla vo štvrtok popoludní v reakcii na „mimoriadne znepokojujúci“ vývoj v orgánoch činných v trestnom konaní. Premiér po jej rokovaní avizoval vznik odbornej pracovnej skupiny, ktorá má riešiť obnovu dôvery v právny štát. Od pondelka bude nepretržite zasadať. Pre vládu a parlament má pripraviť návrhy zmien pre zlepšenie fungovania súdov, polície a prokuratúry.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) načrtol, že zmenami by mohlo byť napríklad jednoznačné oddelenie právomocí generálnej a špeciálnej prokuratúry, úprava použitia paragrafu 363 trestného poriadku či skrátenie väzby. Nevylúčil, že úpravy budú schvaľovať v zrýchlenom režime.