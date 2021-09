Bývalý šéf vyšetrovateľov Šátek: Medzi policajtmi mohol byť legalizant SIS

Vyšetrovatelia najväčších káuz išli do väzby spolu s dočasným šéfom inšpekcie. Policajti z NAKA pritom pripravovali stíhanie práve tých kolegov z inšpekcie, ktorí ich zadržali. Navzájom sa obviňujú z účelových a manipulovaných vyšetrovaní, manipulovania svedkov. Tieto zložky počas predchádzajúcich garnitúr nemali dobré meno. Zdá sa však, že obe sú teraz aktívnejšie a mieria na vyššie poschodia. Znamená to, že takto u nás vyzerajú rozviazané ruky v bezpečnostných zložkách?

Mám z toho zmiešané pocity, pretože dvanásť rokov polícia vrátane inšpekcie spala ako šípková Ruženka. Do veľkých káuz sa nepúšťali, tvárili sa, že všetko je v poriadku a žiadna trestná činnosť tu nie je. V súčasnej dobe vraj majú rozviazané ruky, ale ja si myslím, že ak dvanásť rokov nehráte futbal, skrátka do tej lopty už neviete kopnúť. Ak taký dlhý čas polícia nevyšetrovala problematické kauzy, tým pádom mala veľmi slabú „prípravu“ na to, aby sa do toho s vervou pustila a vedela dokázať na vysokej profesionálnej úrovni zabezpečiť dôkazy v súlade s trestným poriadkom a téoriou dokazovania. Vyšetrovatelia aj môžu byť presvedčení, že konajú podľa najlepšieho vedomia a svedomia, mám však veľké obavy, že je to trochu vzdialené od pravdy.

Teda pochybujete o ich odbornosti a súhlasíte, že sú príliš horliví?

Pokiaľ viem aj v prípade takáčovcov a iných sa dosť využíval inštitút kajúcnika a zdá sa mi, že tam sa to naučili. Tam sa im to zdalo vhodné, len odborná aj laická verejnosť to nechávala bokom. Vtedy to podceňovali s tým, že ide len o mafiánov. Nech sa navzájom usvedčujú. Ale keď to začali aplikovať teraz, v týchto prípadoch, kde sú vplyvné osobnosti s dobrými právnikmi, dvíha to vlnu aj politického odporu. Nezrovnalosti v dokazovaní sa rýchlejšie odhaľujú. Tak, ako to predtým zvykom nebolo. Keď som bol vedúcim tímu do roku 2003, trúfam si povedať, že sme boli – aspoň to jadro – kvalitní vyšetrovatelia. Prešli sme zložitými prípadmi a boli sme tak skúsení a odborne pripravení, zohratí aj s prokuratúrou, že sme nemali problém zvládnuť akýkoľvek zložitý prípad. Zdá sa mi, že príprava týchto tímov je na nižšej úrovni a prostriedky, ktoré použili na dokazovanie, sú pomerne nedokonalé.

Viackrát však v éteri zaznela aj obrana, že nie sú to len kajúcnici, na základe ktorých sú ľudia obviňovaní.

Tvrdia to, ale pokiaľ som čítal rozhodnutia aj námestníka generálneho prokurátora Jozefa Kanderu, tak on tam o veľa iných dôkazoch nehovorí. Je možné, že majú aj niečo iné, ale podstatou a základom sú kajúcnici.

Myslíte si, že je tu boj medzi dvomi zložkami polície – tímami, z ktorých jeden kope za bývalú garnitúru, ktorá ako vyhlásil expremiér Igor Matovič mala rozkradnúť štát a bojí sa basy, a druhý za súčasnú, ktorá tlačí na očistu spoločnosti?

Nevylučoval by som to. Skôr tu je stále vytváranie určitých skupín funkcionárov v polícii, ktoré mali veľmi blízky vzťah k politickým zoskupeniam. To tu prevládalo možno 25 rokov. Aj tá dvanásťročná dlhá vláda Roberta Fica a ďalších, tie podľa mňa vytvorili veľmi silne motivovanú skupinu v polícii, ktorá inklinovala k týmto osobám a na oplátku dostávali zasa to, čo potrebovali – funkcie, odmeny a možnosť sa realizovať. Myslím si, že je možné, že v súčasnej dobe sa toto zoskupenie mohlo rozdeliť – jedni sú zneužívaní určitou politickou mocou a možno aj spravodajskou službou k tomu, aby torpédovali vyšetrovanie v niektorých prípadoch pozitívnym smerom. Zasa druhá skupina sa dostala do situácie, že im v podstate ide o existenciu. Postavili sa politickej vôli a možno aj spravodajskej službe a cítia sa ohrození, lebo majú dlhoročnú prax v polícii a teraz by to všetko mali stratiť. Dokonca byť aj dosť nedôstojným spôsobom zneuctení. Takže ja to vnímam tak, že je to situácia „kto z koho“.

Inšpekcia je podľa vás tá, ktorá dnes bráni zákonnosť, alebo tam vidíte nejaké vplyvy minulej garnitúry na to, aby sa zastavilo vyšetrovanie aktuálnych káuz?

My si to predstavujeme ako nejaký jasný blok jedných proti druhým. Ale nemusí to tak byť. Aj v živote nie je všetko biele alebo čierne, môže to byť aj sivé. Tam môžu byť rôzne skupinky a podskupiny, ktoré môžu pracovať aj z inšpekcie pre druhú stranu. Nemôžeme to brať ako boj jednej inštitucionálnej zložky proti druhej. Skôr sú to teda skupiny a môžu tam byť aj individuálne zámery nejakých ľudí. Ale vplyv politiky je tam cítiť veľmi silný.

Akú úlohu v tom hrá podľa vás SIS?

Je známe, že prvé oficiálne informácie o údajnom manipulovaní vyšetrovaní príslušníkmi NAKA sa objavili na dosť neštandardnom stretnutí v sídle SIS v máji tohto roku.

Pýtam sa skôr, čo si myslíte, že je v pozadí? Či SIS hrá tiež nejakú svoju hru, alebo si iba plní svoje povinnosti, ktoré má zo zákona dané?

V prvom rade si myslím, že keď už sa zákonom zakázalo, aby mohol byť legalizant SIS novinár, mal by to mať zakázané aj policajt. Sám som sa s tým stretol, keď sme riešili zavlečenie (Michala Kováča ml., pozn.red.). Zobrali nám spis a jeden z tých vyšetrovateľov, ktorí ho dostal, bol v tom čase legalizant SIS. A vieme, kto boli páchatelia, však? Hovorím to preto, lebo začínajú zasa presakovať informácie, že niektorí policajti by mohli byť v SIS a podobne. To sa nemôže diať, to musí byť odstrihnuté.

Lebo by mohli byť v konflikte záujmov?

Iste. Predpokladám, že by medzi policajtmi mohol byť legalizant SIS.

Ale aké iné záujmy by mohla tajná služba mať?

Viete, ja neviem o tom, že by úlohou SIS bolo sledovať, či niekto krivo svedčil alebo nie. To sa mi zdá banálne na tajnú službu a jej úlohy stanovené v zákone.

Takže to je vám podozrivé?

Áno. Ktorú úlohu plnila? Boj proti organizovanému zločinu? Toto nevidím ako organizovaný zločin, ako nejakú mafiu. Tam môže byť všeličo, ale zasa by som to nedramatizoval.

Minister vnútra Mikulec na kritiku, že nevie čo sa mu v rezorte deje, respektíve, že si nevie urobiť poriadok v minulosti reagoval, že nechce zasahovať do jej práce a nechce vyhadzovať ľudí len za to, že prišla nová vláda. Urobil teda podľa vás chybu a akú?

Všeobecne chybou bolo, že na takýto významný post ministra vnútra sa dlhodobo niekto z politikov nešpecializoval, nezameral sa na túto oblasť a nepripravil sa po všetkých stránkach. Tým chcem povedať, že s novým ministrom neprišli nové myšlienky, nemal pripravených aspoň niekoľko základných krokov, ktoré musí urobiť. A medzi nimi určite jedna z najdôležitejších bola personálna očista funkcionárskeho stavu v polícii. Za tých dvanásť rokov je tu, či chceme alebo nie, previazanosť s politikou, oligarchami a korupciou veľmi silná. Ich pracovné výsledky boli z pohľadu odhaľovania závažných prípadov veľmi slabé a preto som očakával, že tu musí prísť k tejto zmene. Nejde o nejaké čistky. Mali sa spraviť jasné kritériá, zákonné pravidlá, previerky aj za použitia detektora lži a skrátka si stanoviť určitý morálny a odborný nový profil vedúceho funkcionára. Toto sa nestalo a falošne sa tu hovorí o novej politickej kultúre. Výsledky toho vidíme aj v súčasnej dobe. Určite sa to prejavuje aj v tomto spore, ktorý medzi jednotlivými silovými zložkami prebieha. Toto bola jedna zo zásadných chýb, ktorá sa bude teraz veľmi ťažko naprávať.

V reakcii na dianie v polícii zasadla aj bezpečnostná rada. Čo môžu podľa vás politici v tomto urobiť?

Myslím si, že politici by mali prestať prilievať olej do ohňa. Prestať zneužívať tieto prípady, trestné konania, na pripisovanie si politických bodov. A s tými často banálnymi a veľmi zjednodušenými vyjadreniami ešte viac nahlodávať dôveru občanov a čo je horšie – nahlodávať sebavedomie policajtov. Tu by mali zaradiť spiatočku.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pri aktuálnom dianí otvára tému nezávislého orgánu, pod ktorým by bola kontrola bezpečnostných zložiek. Podľa jej predstavy by spadal pod vládu a šéfa by volil parlament. Má vraj aj podporu Borisa Kollára. Bol by to podľa vás krok k zlepšeniu nezávislej kontroly?

Toto všetko už dávno bolo vyslovené. Už pred rokmi som upozorňoval, že tento orgán musí byť nezávislý, nie pod ministerstvom vnútra. Predvídal som aj, že môže nastať problém podobný tomu terajšiemu medzi inšpekciou a vyšetrovateľmi NAKA. Súvisí to s tým, že ako som už hovoril: Títo ľudia, ktorí tam teraz sedia neboli na vstup do funkcií pripravení. Lebo to bola jedna z úloh predsa: Personálna očista a tiež riešenie inšpekcie, ako takej. Zákon o inšpekcii tak, ako bol prijatý ešte za Denisy Sakovej, to bolo len také buchnutie do vody, len aby sa niečo robilo. Ale v podstate sa ním nevyriešilo prakticky nič.