SIS označila tvrdenia, že robí nadprácu, za konšpiračné teórie

Slovenská informačná služba (SIS) kategoricky odmieta konšpiračné teórie o akejsi údajnej objednávke a používaní iných štátnych orgánov ako "nástrojov", a to len z dôvodu odstúpenia spravodajských poznatkov zákonným príjemcom, uviedla vo svojom stanovisku.

"Uvedené konšpirácie vychádzajú pravdepodobne z absolútneho nepochopenia zákona o SIS. Len pre úplnosť dodávame, že spravodajské informácie nie sú zasielané zákonom ustanoveným príjemcom spravodajských informácií, ktorými sú ústavní činitelia, štátne orgány, orgány činné v trestnom konaní alebo iní príjemcovia z dôvodu ich exkluzivity danej ich postavením, ale predovšetkým za účelom ich ďalšieho preverenia a prijatia relevantných opatrení. Po ich preverení sú títo príjemcovia v súlade so zákonom povinní spravodajskú službu informovať v rámci inštitútu tzv. spätnej väzby.

Slovenská informačná služba si aj v súvislosti s dotknutými prípadmi rovnako a štandardne ako vždy v doposiaľ uplatňovanej aplikačnej praxi splnila zákonnú povinnosť a poskytla spravodajské informácie ústavným činiteľom a orgánom činným v trestnom konaní vrátane Úradu inšpekčnej služby, ktorý je podľa par. 4a zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore vecne príslušným orgánom na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených zborov vrátane príslušníkov Policajného zboru.

Slovenská informačná služba ubezpečuje, že rovnakým spôsobom postupovala, postupuje a aj bude postupovať vo všetkých prípadoch zistenia dôvodných podozrení z páchania trestnej činnosti a svoje povinnosti bude vykonávať bez akýchkoľvek vonkajších vplyvov v súlade so zákonom. Slovenská informačná služba sa k personálnym otázkam zásadne nevyjadruje, avšak vzhľadom na rozsah a závažnosť lživých informácií prezentovaných v mediálnom priestore, považuje za nevyhnutné uviesť, že informácie spájajúce v nich uvádzané osoby so Slovenskou informačnou službou sú vymyslené, a to aj v nadväznosti na existenciu zákonnej prekážky," píše sa v stanovisku.