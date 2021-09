Obhajca Kožucha v afére Dobytkár: S kajúcnikom manipulovali aj v prípade môjho klienta

Dobytkár sa týka korupcie pri čerpaní peňazí z Európskej únie. V podstate by malo ísť o systém vybavovačov eurodotácií na pôde Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA), pričom tieto „služby“ boli celkom dobre platené. Podľa polície v tejto kauze lietajú úplatky za vyše desať miliónov eur.

Národná kriminálna agentúra ukončila vyšetrovanie v júli, už je podaná aj obžaloba. Polícia aj prokuratúra priznala, že kauzu sa podarilo zadokumentovať aj vďala kajúcnikom, resp. spolupracujúcicm obvineným.

V piatok 17. septembra sa však ozval Roman Balco, právny zástupca obvineného bývalého šéfa agentúry Juraja Kožucha.

„Kajúcnik Marek Kodada, ktorý ako jediný vypovedá proti môjmu klientovi upravoval nezrovnalosti a chyby vo svojej výpovedi na základe prístupu k spisu a výpovedí môjho klienta. Doslova po každej výpovedi pána Kožucha si ju prišiel do spisu prečítať a následne tú svoju upravil tak, aby opravil nezrovnalosti, ktoré môj klient namietal. Umožnil mu to vyšetrovateľ tým, že štatút svedka M. Kodadovi prisúdil až po poslednej výpovedi pána Kožucha. Tým vyšetrovateľ zabezpečil, aby si mohol kajúcnik Kodada spis prakticky nosiť domov a pripravovať si úpravy výpovede. Disponujeme o tom dôkazmi a považujeme to za šokujúce manipulovanie vyšetrovania v prospech kajúcnika,“ informoval Roman Balco, advokát Juraja Kožucha.

Podľa Balca proti Kožuchovi nesvedčí žiadny iný svedok, iba Kodada.S Kožuchom spolu pracovali a podľa advokáta išlo o „predstieraný blízky vzťah, ktorý mal zakrývať Kodadovo protiprávne konanie pri žiadaní úplatkov od potenciálnych žiadateľov o podporu z PPA“.

Inými slovami, Balco tvrdí, že Kožuch nevedel o tom, že si Kodaka vybavuje úplatky. „Obvinenie J. Kožucha je založené výhradne a jedine na výpovedi jediného kajúcnika, ktorého slová nepotvrdzuje žiaden iný svedok a nie sú podložené žiadnym dôkazom. Deje sa tak napriek tomu, že špičkoví odborníci z radov sudcov, akademikov, či prokuratúry opakovane vyhlasujú, že nie je možné, aby bol niekto obvinený len na základe výpovede jediného kajúcnika," dodáva Balco s tým, že chce informovať aj o ďalších pochybeniach a „zvláštnom správaní vyšetrovateľa a prokurátora“.