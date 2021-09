Fico vyzval Hlas na okamžité začatie rokovaní o spolupráci, hovorí o spájaní

„Je našou spoločnou povinnosťou okamžite začať rokovania o forme predvolebnej a povolebnej spolupráce, ktorá zabezpečí, že prirodzený blok Smeru a Hlasu, či už ako jedna strana, alebo dvojkoalícia, bude mať schopnosť dosiahnuť výsledok na úrovni 35 až 40 percent, čo je úplne reálne. Pokiaľ sa bude Hlas viac orientovať na spoluprácu s liberálnymi stranami, ako je to dnes zrejmé, zabudnime na to, že Slovensko môže mať po voľbách silnú a stabilnú sociálno-demokratickú vládu,“ uviedol v stanovisku Fico.

VIDEO: Fico láka Hlas na spoluprácu so Smerom.

Fico vyzval politikov Hlasu na okamžité otvorenie takýchto rozhovorov, „pretože to je nielen logické a prirodzené, ale sa to od nás aj očakáva“. Spomenul „očividnú“ nervozitu vo vyhláseniach nezaradených poslancov okolo lídra Hlasu Petra Pellegriniho na adresu Smeru. „Obavám sa, že keď to takto bude pokračovať, tak terčom politiky Hlasu nebude súčasná vládna koalícia, ale Smer – sociálna demokracia,“ povedal s tým, že by bolo nešťastné, keby Hlas ponúkal verejnosti ako alternatívu hašterenie sa s ostatnými opozičnými subjektmi.

Fico pripomenul, že politici Hlasu zdieľajú so Smerom rovnakú minulosť. „Všetko, čo dosiahli, dosiahli vďaka Smeru a nemôžu sa tváriť, že nemajú nič spoločné s ťažkými chvíľami, ktorými Smer musel prejsť a ktoré nakoniec aj úspešne zvládol,“ dodal.

Šéf Smeru si myslí, že krajina smeruje k predčasným voľbám. Pripomína chaos a rozklad v polícii, verejných financiách či v boji s pandémiou. „Dobrou alternatívou pre Slovensko však nemôže byť ďalší vládny zlepenec, koalícia vytvorená zo strán na jedno použitie,“ skonštatoval s tým, že musí ísť o stabilnú vládu postavenú na základe skúsených politikov a stabilných politických štruktúr.